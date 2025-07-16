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 | Efe Demir

İrfan Can Kahveci kararını verdi! Süper Lig devine gidiyor

Jose Mourinho'nun gözden çıkardığı İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'den ayrılık kararı aldı. Menajerine talimatı veren İrfan Can Kahveci için Süper Lig'in devlerinden biri de devreye girdi. İşte yeni sezon kadro planlamasında yer almayan tecrübeli futbolcunun ilk tercihi...

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İrfan Can Kahveci kararını verdi! Süper Lig devine gidiyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
16.07.2025
saat ikonu 16:13
|
GÜNCELLEME:
16.07.2025
saat ikonu 16:46

'nin yıldız futbolcusu için kapıda.

İrfan Can Kahveci kararını verdi! Süper Lig devine gidiyor

KULÜBEYE HAPSOLDU

Milli oyuncu, geçen sezon Jose Mourinho'nun takımın başına geçmesinden sonra yeterli süreyi bulamayıp kulübeye hapsoldu.

İrfan Can Kahveci kararını verdi! Süper Lig devine gidiyor


Tecrübeli futbolcunun bu sezon da Mourinho tarafından düşünülmediği biliniyor. Sezon başlamadan önce Fenerbahçe'den ayrılmayı düşündüğü gelen haberler arasında.

İrfan Can Kahveci kararını verdi! Süper Lig devine gidiyor

ÖNCELİKLİ HEDEF AVRUPA

İrfan Can Kahveci'nin ayrılık için menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Bu görüşmede tecrübeli yıldızın menajerine, "Bana 'dan bir kulüp bul" talimatı verdiği öğrenildi.

Menajerinin, kulüp bulmak için harekete geçtiği ve arayışlarını sürdürdüğü de gelen haberler arasında. Yıldız futbolcu ile ilgili gelişmeleri 'ın da yakından takip ettiği öğrenildi.

İrfan Can Kahveci kararını verdi! Süper Lig devine gidiyor

BEŞİKTAŞ DEVREYE GİRECEK

29 yaşındaki İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'den ayrılmaya karar verdiği anda Beşiktaş resmi olarak ezeli rakibinin kapısını çalacak.

İrfan Can Kahveci kararını verdi! Süper Lig devine gidiyor

İRFAN CAN KAHVECİ'NİN SÖZLEŞMESİ 2028 YILINDA SONA ERİYOR

Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan milli yıldız, geçen sezon Sarı-Lacivertli forma altında 42 maçta görev alırken 3 gol ve 4 asist üretti.

İrfan Can Kahveci kararını verdi! Süper Lig devine gidiyor

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#transfer
#beşiktaş
#avrupa
#ayrılık
#irfan can kahveci
#Fenerbahçe
#Spor
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