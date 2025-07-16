İrfan Can Kahveci kararını verdi! Süper Lig devine gidiyor

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci için ayrılık kapıda.

KULÜBEYE HAPSOLDU

Milli oyuncu, geçen sezon Jose Mourinho'nun takımın başına geçmesinden sonra yeterli süreyi bulamayıp kulübeye hapsoldu.



Tecrübeli futbolcunun bu sezon da Mourinho tarafından düşünülmediği biliniyor. Sezon başlamadan önce Fenerbahçe'den ayrılmayı düşündüğü gelen haberler arasında.

ÖNCELİKLİ HEDEF AVRUPA

İrfan Can Kahveci'nin ayrılık için menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Bu görüşmede tecrübeli yıldızın menajerine, "Bana Avrupa'dan bir kulüp bul" talimatı verdiği öğrenildi.

Menajerinin, kulüp bulmak için harekete geçtiği ve arayışlarını sürdürdüğü de gelen haberler arasında. Yıldız futbolcu ile ilgili gelişmeleri Beşiktaş'ın da yakından takip ettiği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ DEVREYE GİRECEK

29 yaşındaki İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'den ayrılmaya karar verdiği anda Beşiktaş resmi olarak ezeli rakibinin kapısını çalacak.

İRFAN CAN KAHVECİ'NİN SÖZLEŞMESİ 2028 YILINDA SONA ERİYOR

Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan milli yıldız, geçen sezon Sarı-Lacivertli forma altında 42 maçta görev alırken 3 gol ve 4 asist üretti.