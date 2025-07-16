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 | Efe Demir

Victor Osimhen transferinde kritik tarih! Gözler o güne çevrildi

Galatasaray ile Napoli arasındaki Victor Osimhen görüşmeleri çıkmaza girmişken, tarihi transferde gözler artık 21 Temmuz tarihine çevrildi. İşte transferin tamamlanması beklenen günün detayları...

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Victor Osimhen transferinde kritik tarih! Gözler o güne çevrildi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
16.07.2025
saat ikonu 12:19
|
GÜNCELLEME:
16.07.2025
saat ikonu 12:19

’ın yaz döneminde en büyük hedefi olan transferinde gözler artık 21 Temmuz tarihine çevrildi.

Victor Osimhen transferinde kritik tarih! Gözler o güne çevrildi

NAPOLİ GERİ ADIM ATTI

Hatırlanacağı üzere, Galatasaray geçtiğimiz haftalarda Osimhen için 40 milyon Euro peşin, kalan 35 milyon Euro’yu ise banka teminatıyla iki eşit taksit şeklinde yapılandırılmış toplam 75 milyon Euro’luk bir teklif sunmuştu.

Bu teklif, aslında ’nin daha önce kendi belirlediği ödeme modeline dayanıyordu. Ancak Napoli cephesi son anda geri adım atarak yeni şartlar ileri sürmüştü: Oyuncunun satışından pay, İtalya’ya 3 yıl boyunca satılamama maddesi, Ve iki taksitin bir yıl içinde ödenmesi gibi koşullar…

Victor Osimhen transferinde kritik tarih! Gözler o güne çevrildi

GALATASARAY'DAN SON TEKLİF

Bu gelişme sonrası Galatasaray yönetimi masaya son kez oturduklarını duyurmuş, “Yeni taleplere kapalıyız, top artık Napoli’de” mesajı verilmişti.

Victor Osimhen transferinde kritik tarih! Gözler o güne çevrildi

21 TEMMUZ NEDEN KRİTİK?

Sarı-kırmızılı kulüp, geçen ay yüzde 150 oranında bir sermaye artırımına gitmiş, bu artırım Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından da onaylanmıştı. Süreç halen devam ediyor ve 21 Temmuz’a kadar kulübün kasasına ciddi bir para girişi sağlanması bekleniyor.

Victor Osimhen transferinde kritik tarih! Gözler o güne çevrildi

Sermaye artırımından 85 milyon doların üzerinde gelir elde edecek olan Galatasaray, 21 Temmuz’dan itibaren çok daha güçlü ve esnek hareket edebilecek.

BANKALAR BİRLİĞİ PLANI

Finansal açıdan sadece Osimhen değil, tüm transfer politikasını etkileyecek bir başka önemli adım ise ’nden çıkış planı. Galatasaray yönetimi, bu mali yükten kurtularak hem UEFA kriterlerinde avantaj sağlamak hem de sponsorluk ve kredi özgürlüğünü artırmak istiyor.

Bu nedenle Osimhen için 21 Temmuz hem mali hem de stratejik anlamda belirleyici bir tarih olacak. Sarı-kırmızılı yönetim, bu tarihten sonra transfer sürecini daha net biçimde şekillendirmeyi planlıyor.

Victor Osimhen transferinde kritik tarih! Gözler o güne çevrildi

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ETİKETLER
#galatasaray
#transfer
#Napoli
#sermaye artırımı
#bankalar birliği
#victor osimhen
#Spor
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