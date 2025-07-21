İrfan Can Kahveci transferinde bomba gelişme! Beşiktaş'ı üzen karar

Fenerbahçe’nin 30 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci, Beşiktaş’ın transfer listesinde üst sıralarda yer alıyordu. Siyah-beyazlılar, oyuncunun Fenerbahçe’de yeterince forma şansı bulamamasını da fırsat bilerek görüşmelere başladı.

Kahveci’nin, Türkiye’de bir başka takıma gitmesini istemeyen yönetim Beşiktaş transferine onay vermek istemedi.

YÖNETİM TEKLİFE SICAK BAKIYOR!

Adı sık sık Beşiktaş ile anılan İrfan Can Kahveci için flaş bir iddia gündeme geldi. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes, milli yıldıza talip oldu.

Fenerbahçe yönetimi, oyuncunun yurt dışına transferine sıcak bakarken, İrfan Can’ın da Avrupa’da kariyer yapma fikrine olumlu yaklaştığı belirtildi.

İRFAN CAN KAHVECİ HANGİ TAKIMA GİDECEK?

Fenerbahçe cephesi, İrfan Can Kahveci’yi ezeli rakip Beşiktaş’a kaptırmamak konusunda kararlı. Sarı-lacivertli yönetim, oyuncuyu Türkiye içinde bir rakibe göndermek yerine yurt dışı tekliflerini değerlendirmeyi tercih ediyor. Kulübün, Rennes’ten gelen teklifi ciddi şekilde masaya yatırdığı ve Portekiz kampı sonrası nihai kararını vereceği öğrenildi.