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İsmail Kartal sözleşmeyi imzaladı! Resmen Persepolis'te

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: İHA
25 Ocak 2025 19:27 - Güncelleme : 25 Ocak 2025 22:13
İsmail Kartal sözleşmeyi imzaladı! Resmen Persepolis&#039;te

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal, İran takımı Persepolis ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

İran​ takımı Persepolis ile el sıkışan teknik direktör İsmail Kartal, ekibiyle birlikte İran'a gitti. Havalimanı'nda Persepolis yöneticileri tarafından karşılanan Kartal daha sonra kulüp binasına geçti. Tecrübeli teknik adam yeni takımıyla 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

İsmail Kartal imzayı attı! 1,5 yıllığına Persepolis ile anlaştı - 1. Resim

En son 2023-2024 sezonunda Fenerbahçe'de görev yapan İsmail Kartal​, ilk kez yurt dışında bir takımda görev yapacak.

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Kaynak: İHA
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