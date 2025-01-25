İsmail Kartal sözleşmeyi imzaladı! Resmen Persepolis'te

25 Ocak 2025 19:27 - Güncelleme : 25 Ocak 2025 22:13

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal, İran takımı Persepolis ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

İran​ takımı Persepolis ile el sıkışan teknik direktör İsmail Kartal, ekibiyle birlikte İran'a gitti. Havalimanı'nda Persepolis yöneticileri tarafından karşılanan Kartal daha sonra kulüp binasına geçti. Tecrübeli teknik adam yeni takımıyla 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

En son 2023-2024 sezonunda Fenerbahçe'de görev yapan İsmail Kartal​, ilk kez yurt dışında bir takımda görev yapacak.