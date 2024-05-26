İsmail Kartal'dan Galatasaray'a gönderme: Hak ederek şampiyonlukların olmayacağını gördük

26 May 2024 22:13 - Güncelleme : 26 May 2024 22:17

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son hafta maçında lider Galatasaray, Konyaspor deplasmanında şampiyonluk maçına çıktı. Şampiyon olması için 1 puana ihtiyacı olan sarı-kırmızılı ekip, Konyaspor ağlarına 3 gol gönderdi. 1-3'lük skorla şampiyon Galatasaray olurken Fenerbahçe ise evinde küme düşen İstanbulspor'u ağırladı.

İstanbulspor ağlarına yarım düzüne gol atan sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü İsmail Kartal, maç sonunda Galatasaray'a gönderme yaparak 'şampiyonluğu haketmediklerini' söyledi.

"99 GOLLE ŞAMPİYON OLAMADIK"

İsmail Kartal'ın maç sonu açıklamaları şu şekilde:

Çok fazla konuşmaya gerek yok. Baştan sona kadar bütün oyuncularım, teknik heyet, başkanımız, yönetimimiz, taraftarlarımız şampiyon olmaya inanmıştık ve bunu hak ettiğimizi düşünüyorum. Hak eden bir oyun oynadık. Nelere karşı mücadele ettiğimizi biliyorum. Şampiyonluğun elden nasıl kaçtığını biliyoruz. Bunu tüm taraftarımız, camiamız ve tüm Türkiye biliyor artık. Bu aleni bir şekilde oldu.

99 puan ve 99 golle şampiyon olamadık ama taraftarlarımızın, camiamızın kalplerinde gönüllerin şampiyonu olduğumuz takımımızı tebrik ettiler.

Bize inanan taraftarlara, oyuncularıma, başkanıma ve yöneticilerime çok teşekkür ediyorum. Ekibime çok teşekkür ediyorum. Camiama teşekkür ediyorum.

"SAHA DIŞI OLANLARA YAPACAK BİR ŞEY YOK"

Sezon başından bu yana elimizden gelenin en iyisini yaptık. Sadece şampiyonluk veremedik onlara ama bazı şeyler bizim elimizde değildi. Sahanın dışındaki olaylara yapacak bir şeyimiz yok. Hak ederek şampiyon olmak istedik ama sahanın içinde hak ederek şampiyonlukların olmayacağını gördük. Bunu geçen hafta en net örneğini bize gösterdiler.

"CAMİAMIZ BİZİ ŞAMPİYON OLARAK GÖRÜYOR"

Taraftarlarımız camiamız bizi şampiyon olarak görüyor, hepimizi alkışladılar. Bu takım daha iyisini yapacak. Biz elimizden geleni yaptık ama bazı şeyleri aşamadık."