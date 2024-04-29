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29 Nisan 2024 10:27 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 10:54

İsmail Kartal'dan iddialı sözler: Galatasaray kaybedecek

Beşiktaş derbisinden galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, şampiyonluğa kilitlenmiş durumda... Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal da oyuncularına yaptığı motivasyon konuşmasında çok iddialı konuştu.

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com.tr
İsmail Kartal&#039;dan iddialı sözler: Galatasaray kaybedecek

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinden 2-1'lik skorla ayrıldı. Kalan dört haftaya rakibinin dört puan gerisinde giren sarı-lacivertliler, sezon sonunda şampiyon olacaklarına kilitlenmiş durumda...

Futbolcular da sosyal medyadan taraftarlara "kenetlen" çağrısında bulundu, destek istedi ve henüz hiçbir şeyin bitmediğini ima etti.

İsmail Kartal'dan iddialı sözler: Galatasaray kaybedecek - 1. Resim

''GALATASARAY KAYBEDECEK''

İsmail Kartal da maç sonu oyuncularına; "Galatasaray, iki maçın birinde mutlaka puan kaybedecek. Biz de onları evlerinde yeneceğiz ve şampiyon olacağız. 12 puan bizi şampiyon yapacak" diyerek seslendi.

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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