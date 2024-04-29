İsmail Kartal'dan iddialı sözler: Galatasaray kaybedecek

29 Nisan 2024 10:27 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 10:54

Icardi’nin 'sınır dışı' edilmesi için polisi aradı! Fenerbahçeli taraftar isyan ederek şikayetçi oldu

Icardi’nin 'sınır dışı' edilmesi için polisi aradı! Fenerbahçeli taraftar isyan ederek şikayetçi oldu

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinden 2-1'lik skorla ayrıldı. Kalan dört haftaya rakibinin dört puan gerisinde giren sarı-lacivertliler, sezon sonunda şampiyon olacaklarına kilitlenmiş durumda...

Futbolcular da sosyal medyadan taraftarlara "kenetlen" çağrısında bulundu, destek istedi ve henüz hiçbir şeyin bitmediğini ima etti.

''GALATASARAY KAYBEDECEK''

İsmail Kartal da maç sonu oyuncularına; "Galatasaray, iki maçın birinde mutlaka puan kaybedecek. Biz de onları evlerinde yeneceğiz ve şampiyon olacağız. 12 puan bizi şampiyon yapacak" diyerek seslendi.