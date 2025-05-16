İsmail Yüksek ile anlaşma tamam: imzalar atılıyor!

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek ile yeni sözleşme için anlaşmaya varıldı. Fenerbahçe yönetimi, milli oyuncuya kontrat uzatma teklifinde bulundu.
Fenerbahçe'de İsmail Yüksek ile ilgili kritik bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe yönetimi, takımdan ayrılacağı iddia edilen İsmail Yüksek ile yeniden masaya oturdu.
Fenerbahçe'de iç transferde İsmail Yüksek'le imzalar atılıyor. Milli futbolcu, sarı lacivertli takımla sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor. TRT Spor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin İsmail Yüksek'in sözleşmesini 2028'e kadar uzatacağı belirtildi.
Fenerbahçe formasıyla bu sezon 28 maça çıkan İsmail Yüksek, 2 asistlik katkı sağladı.
Bu yıl birkaç maçta İsmail Yüksek'i tribünden takip eden Marsilya yönetimi, milli orta saha için transfer planlamalarına devam ediyor.