İsmail Yüksek ile anlaşma tamam: imzalar atılıyor!

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek ile yeni sözleşme için anlaşmaya varıldı. Fenerbahçe yönetimi, milli oyuncuya kontrat uzatma teklifinde bulundu.

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek ile ilgili kritik bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe yönetimi, takımdan ayrılacağı iddia edilen İsmail Yüksek ile yeniden masaya oturdu.

FENERBAHÇE'DE İSMAİL YÜKSEK İMZAYI ATIYOR

Fenerbahçe'de iç transferde İsmail Yüksek'le imzalar atılıyor. Milli futbolcu, sarı lacivertli takımla sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor. TRT Spor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin İsmail Yüksek'in sözleşmesini 2028'e kadar uzatacağı belirtildi.

İSMAİL YÜKSEK'İN FENERBAHÇE İLE BU SEZONU

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 28 maça çıkan İsmail Yüksek, 2 asistlik katkı sağladı.

İSMAİL YÜKSEK İLE MARSILYA DA İLGİLENİYOR

Bu yıl birkaç maçta İsmail Yüksek'i tribünden takip eden Marsilya yönetimi, milli orta saha için transfer planlamalarına devam ediyor.