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 | Burak Ayaydın

İsmail Yüksek'e Avrupa'dan bir talip daha!

Fenerbahçeli İsmail Yüksek'e transferde bir talip daha çıktı. Milli oyuncu için Marsilya ve Shaktar Donetsk'in ardından şimdi de Bundesliga ekibi devreye girdi.

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İsmail Yüksek'e Avrupa'dan bir talip daha!
KAYNAK:
BeIN Sport
|
GİRİŞ:
22.06.2025
saat ikonu 20:24
|
GÜNCELLEME:
22.06.2025
saat ikonu 20:26

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek transferi için ihtimaller artıyor. Jose Mourinho orta sahasında ikinci seçenek olarak kullanılan İsmail Yüksek'e, an itibarıyla Almanya temsilci Eintracht Frankfurt talip oldu.

FENERBAHÇE'DE İSMAİL YÜKSEK VE TRANSFER KRİTİĞİ

İsmail Yüksek'in ayrılık sürecinde, 26 yaşındaki milli futbolcunun 2026 Dünya Kupası yolunda A Milli Takım'daki yerini kaybetmemek için düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmek istemesi en önemli sebeplerin başında geliyor. Ayrıca Fenerbahçe'nin, transferlere kaynak oluşturabilmek adına İsmail'in satışına onay verebileceği iddiaları da gündemde.

İsmail Yüksek'e Avrupa'dan bir talip daha!

İSMAİL YÜKSEK VE FENERBAHÇE'DEKİ SON SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonda sarı lacivertli formayı 30 kez giyen İsmail Yüksek, 1706 dakika süre almış ve 2 asist yapmıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

İSMAİL YÜKSEK FENERBAHÇE'YE NEREDEN GELMİŞTİ?
Defansif orta saha, Gölcükspor'dan transfer edilmişti.
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ETİKETLER
#Fenerbahçe Transferleri
#Transfer Haberleri
#ismail yüksek
#Spor
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