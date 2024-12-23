Tgrt Haber
Haberler>Spor>İsmet Taşdemir Kocaelispor ile anlaştı!

İsmet Taşdemir Kocaelispor ile anlaştı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
23 Aralık 2024 18:23 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 18:24
İsmet Taşdemir Kocaelispor ile anlaştı!

Trendyol 1. Lig takımı Kocaelispor'da teknik direktör İsmet Taşdemir dönemi başladı.

Kocaelispor​ Basın ve Medya İlişkilerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Fazile Ayşe Özkurt, basın mensuplarına, teknik direktör İsmet Taşdemir ile 1,5 yıllık anlaşma sağladıklarını bildirdi.

Taşdemir, en son Trendyol Süper Lig takımı Bodrum FK​'yi çalıştırmıştı.

Yeşil-siyahlı takımı çalıştıran teknik adam Ertuğrul Sağlam, 20 Aralık'ta görevinden istifa ettiğini açıklamış, kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı ifade edilmişti.

İsmet Taşdemir Kocaelispor ile anlaştı! - 1. Resim

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
kocaelisporbodrum fk

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...