İsmet Taşdemir Kocaelispor ile anlaştı!

23 Aralık 2024 18:23 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 18:24

Trendyol 1. Lig takımı Kocaelispor'da teknik direktör İsmet Taşdemir dönemi başladı.

Süper Lig'in en değerli futbolcuları listesi güncellendi! Yunus Akgün ve Oğuz Aydın'ın değeri arttı

Süper Lig'in en değerli futbolcuları listesi güncellendi! Yunus Akgün ve Oğuz Aydın'ın değeri arttı

Kocaelispor​ Basın ve Medya İlişkilerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Fazile Ayşe Özkurt, basın mensuplarına, teknik direktör İsmet Taşdemir ile 1,5 yıllık anlaşma sağladıklarını bildirdi.

Taşdemir, en son Trendyol Süper Lig takımı Bodrum FK​'yi çalıştırmıştı.

Yeşil-siyahlı takımı çalıştıran teknik adam Ertuğrul Sağlam, 20 Aralık'ta görevinden istifa ettiğini açıklamış, kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı ifade edilmişti.