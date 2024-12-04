İspanya basınından Oğuz Aydın'a övgü: 'Mourinho'nun yeni keşfi'

04 Aralık 2024 00:33 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 00:36

Yaz transfer döneminde Galatasaray ile adı sıkça anılan Oğuz Aydın, 6 milyon Euro karşılığında Alanyaspor’dan Fenerbahçe’ye transfer olmuştu. Son dönemde sahada gösterdiği performansla adından söz ettiren Oğuz Aydın, İspanyol medyasının da dikkatini çekti. İspanya basını, genç oyuncuyu "Mourinho’nun yeni keşfi" olarak tanıttı.

Fenerbahçe​, Süper Lig​'in 14. haftasında Gaziantep FK​'yı konuk ettiği karşılaşmadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertli ekibin açılış golünü, son haftalarda dikkat çeken performansıyla adından söz ettiren Oğuz Aydın​ kaydetti.

İSPANYOLLARDAN OĞUZ AYDIN'A ÖVGÜ!

Genç futbolcunun son dönemdeki yükselişi, yalnızca Türkiye'de değil, uluslararası basında da ilgi uyandırdı. İspanya​'nın önde gelen yayın organlarından Marca, Oğuz Aydın için "Mourinho'nun yeni keşfi" başlığıyla övgü dolu bir haber yayınladı.

Marca oyuncuya özel yaptığı haberde, "Mourinho yönetiminde yanlış ellere düşmüş gibi görünüyordu. Sezona yeni transfer Allan Saint-Maximin'in yedeği olarak başladı: Avrupa Ligi kadrosuna alınmadı ve ilk 12 lig maçında sadece 22 dakika oynadı. Son milli arada Zenit'e karşı oynanan hazırlık maçı, bu kanat oyuncusunun kaderini değiştirdi." ifadelerine yer verdi.

Marca'nın haberinin devamında ise şu sözlere yer verildi:

"Gaziantep FK maçında 3. dakikada bulduğu golle perdeyi açtı. Neredeyse her şeyi iyi yaptı. Sağ ayaklı bir kanat oyuncusu solda da oynayabilmesiyle birlikte, üç farklı pozisyonda oynadı. Kanat oyuncusu, her iki kanatta ve sol bek mevkisi de buna dahil. Tüm bunlar, son 'icadından' bahsederken 'göğsünü kabartmaktan' çekinmeyen Mou'nun hoşuna gitti."