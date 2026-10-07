İspanya, Hırvatistan deplasmanında kazandı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
UEFA Uluslar Ligi'nde 4. hafta maçları tamamlandı. Uluslar A Ligi'nde 3. Grup'ta 4. hafta maçında Hırvatistan ile İspanya, Hırvatistan'da kozlarını paylaştı.
Ev sahibi Hırvatistan, mücadelenin 15. dakikasında Ivan Perisic'in attığı golle 1-0 öne geçti.
İlk yarının kalan dakikalarında başka gol olmadı ve devre arasına Hırvatistan'ın 1-0'lık üstünlüğüyle girildi.
Konuk ekip İspanya, karşılaşmanın 61. dakikasında Mikel Merino'nun kaydettiği golle skora dengeyi getirdi ve durum 1-1 oldu.
İspanya'da mücadelenin 88. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan Mikel Merino, kendisinin ve takımının ikinci golünü attı ve durum 2-1 oldu.
Maçın kalan bölümünde başka gol olmadı ve İspanya, Hırvatistan'ı 2-1 mağlup etti.
İspanya, bu sonuçla grupta 4'te 4 yaparak puanını 12'ye yükseltti. Hırvatistan ise gruptaki üçüncü yenilgisini yaşayarak 3 puanda kaldı.
İspanya, grupta 5. hafta maçında 12 Kasım Perşembe günü deplasmanda Çekya'ya konuk olacak. Hırvatistan ise 5. hafta maçında aynı gün deplasmanda İngiltere ile karşılaşacak.