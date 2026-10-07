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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 00:02
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 00:02

İspanya, Hırvatistan deplasmanında kazandı

UEFA Uluslar Ligi'nde 4. hafta maçlarının heyecanı sona erdi. Uluslar A Ligi'nde 3. Grup'ta 4. hafta maçında Hırvatistan ile İspanya, Hırvatistan'da karşı karşıya geldi. İspanya, ilk yarısını 1-0 yenik durumda kapattığı mücadeleyi 2-1 kazandı ve 4'te 4 yaparak puanını 12'ye yükseltti. Uluslar Ligi'nde 3. yenilgisini yaşayan Hırvatistan ise 3 puanda kaldı.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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İspanya, Hırvatistan deplasmanında kazandı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 00:02
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 00:02

'nde 4. hafta maçları tamamlandı. Uluslar A Ligi'nde 3. Grup'ta 4. hafta maçında ile , Hırvatistan'da kozlarını paylaştı.

İspanya, Hırvatistan deplasmanında kazandı

Ev sahibi Hırvatistan, mücadelenin 15. dakikasında Ivan Perisic'in attığı golle 1-0 öne geçti.

İlk yarının kalan dakikalarında başka gol olmadı ve devre arasına Hırvatistan'ın 1-0'lık üstünlüğüyle girildi.

İspanya, Hırvatistan deplasmanında kazandı

Konuk ekip İspanya, karşılaşmanın 61. dakikasında Mikel Merino'nun kaydettiği golle skora dengeyi getirdi ve durum 1-1 oldu.

İspanya'da mücadelenin 88. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan Mikel Merino, kendisinin ve takımının ikinci golünü attı ve durum 2-1 oldu.

Maçın kalan bölümünde başka gol olmadı ve İspanya, Hırvatistan'ı 2-1 mağlup etti.

İspanya, Hırvatistan deplasmanında kazandı

İspanya, bu sonuçla grupta 4'te 4 yaparak puanını 12'ye yükseltti. Hırvatistan ise gruptaki üçüncü yenilgisini yaşayarak 3 puanda kaldı.

İspanya, grupta 5. hafta maçında 12 Kasım Perşembe günü deplasmanda Çekya'ya konuk olacak. Hırvatistan ise 5. hafta maçında aynı gün deplasmanda İngiltere ile karşılaşacak.

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#İspanya
#Futbol
#hırvatistan
#UEFA Uluslar Ligi
#Mikel Merino
#ivan perisic
#Spor
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