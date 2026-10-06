Galatasaray'dan Osimhen açıklaması! Sarı-kırmızılı taraftarları mutlu eden gelişme

Trendyol Süper Lig'de 7. hafta maçlarına doğru geri sayım sürüyor. Ligde 7. haftanın açılış maçında 13 puanlı Galatasaray ile 10 puanlı Kasımpaşa, cuma günü RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, Kasımpaşa ile oynayacağı zorlu mücadelenin hazırlıklarını bugün teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamaya göre, dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 17.00'de yapacağı idmanla Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürecek.

GALATASARAY'DA OSIMHEN MÜJDESİ

Öte yandan Galatasaray, sakatlıkları bulunan futbolcular Victor Osimhen, Mario Lemina, Günay Güvenç ve Wilfried Singo ile ilgili de bilgilendirmede bulundu.

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamaya göre, Mario Lemina ve Günay Güvenç idmanın tamamında takımla, Wilfried Singo ve Roland Sallai ise takımdan ayrı çalıştı. Victor Osimhen antrenmanın bir bölümünde takımla, sonrasında kendisi için hazırlanan program dahilinde bireysel çalıştı.