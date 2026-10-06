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Spor
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Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 21:43
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 21:43

Galatasaray'dan Osimhen açıklaması! Sarı-kırmızılı taraftarları mutlu eden gelişme

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında cuma günü sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in antrenmanın bir bölümünde takımla, bir bölümünde ise kendisi için hazırlanan program dahilinde bireysel çalıştığını duyurdu.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Galatasaray'dan Osimhen açıklaması! Sarı-kırmızılı taraftarları mutlu eden gelişme
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 21:43
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 21:43

'de 7. hafta maçlarına doğru geri sayım sürüyor. Ligde 7. haftanın açılış maçında 13 puanlı ile 10 puanlı , cuma günü 'ta karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, Kasımpaşa ile oynayacağı zorlu mücadelenin hazırlıklarını bugün teknik direktör yönetiminde Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray'dan Osimhen açıklaması! Sarı-kırmızılı taraftarları mutlu eden gelişme

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamaya göre, dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray'dan Osimhen açıklaması! Sarı-kırmızılı taraftarları mutlu eden gelişme

Galatasaray, yarın saat 17.00'de yapacağı idmanla Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürecek.

GALATASARAY'DA OSIMHEN MÜJDESİ

Öte yandan Galatasaray, sakatlıkları bulunan futbolcular Victor Osimhen, Mario Lemina, Günay Güvenç ve Wilfried Singo ile ilgili de bilgilendirmede bulundu.

Galatasaray'dan Osimhen açıklaması! Sarı-kırmızılı taraftarları mutlu eden gelişme

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamaya göre, Mario Lemina ve Günay Güvenç idmanın tamamında takımla, Wilfried Singo ve Roland Sallai ise takımdan ayrı çalıştı. Victor Osimhen antrenmanın bir bölümünde takımla, sonrasında kendisi için hazırlanan program dahilinde bireysel çalıştı.

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#galatasaray
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#Futbol
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