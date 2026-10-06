Galatasaray MCT Technic, Cibona Zagreb'e mağlup oldu! Sarı-kırmızılılar, FIBA Şampiyonlar Ligi'ne mağlubiyetle başladı

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Dev organizasyonda Türkiye'yi temsil eden Galatasaray MCT Technic, B Grubu'nda ilk hafta maçında deplasmanda Hırvatistan ekibi Cibona Zagreb'e konuk oldu.

Karşılaşmanın ilk çeyreği dengeli bir oyuna sahne olurken periyot 24-24'lük eşitlikle tamamlandı.

İkinci çeyrekte oyun üstünlüğünü ele geçirmeyi başaran ev sahibi Cibona Zagreb, devreye 50-42 önde girdi.

Mücadelenin üçüncü çeyreğinde de temsilcimiz Galatasaray MCT Technic karşısında etkili oyununu sürdüren Cibona Zagreb, farkı açmayı başararak son periyoda 50-42 üstünlükle girdi.

Son çeyrekte de etkili bir oyun ortaya koyan ve farkı açmaya devam eden Cibona Zagreb, Galatasaray MCT Technic'i 96-76 yenmeyi başardı.

Galatasaray MCT Technic, bu sonuçla FIBA Şampiyonlar Ligi'ne mağlubiyetle başladı. Sarı-kırmızılılar, organizasyonda 2. maçında 20 Ekim Salı günü sahasında Fransa temsilcisi Strasbourg ile karşı karşıya gelecek.