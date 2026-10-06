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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 21:12
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 21:12

Galatasaray MCT Technic, Cibona Zagreb'e mağlup oldu! Sarı-kırmızılılar, FIBA Şampiyonlar Ligi'ne mağlubiyetle başladı

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Galatasaray MCT Technic, B Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Hırvatistan temsilcisi Cibona Zagreb ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, rakibine 92-79'luk skorla mağlup olarak organizasyona yenilgiyle başladı.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Galatasaray MCT Technic, Cibona Zagreb'e mağlup oldu! Sarı-kırmızılılar, FIBA Şampiyonlar Ligi'ne mağlubiyetle başladı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 21:12
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 21:12

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Dev organizasyonda Türkiye'yi temsil eden , B Grubu'nda ilk hafta maçında deplasmanda ekibi Cibona Zagreb'e konuk oldu.

Karşılaşmanın ilk çeyreği dengeli bir oyuna sahne olurken periyot 24-24'lük eşitlikle tamamlandı.

İkinci çeyrekte oyun üstünlüğünü ele geçirmeyi başaran ev sahibi Cibona Zagreb, devreye 50-42 önde girdi.

Mücadelenin üçüncü çeyreğinde de temsilcimiz Galatasaray MCT Technic karşısında etkili oyununu sürdüren Cibona Zagreb, farkı açmayı başararak son periyoda 50-42 üstünlükle girdi.

Son çeyrekte de etkili bir oyun ortaya koyan ve farkı açmaya devam eden Cibona Zagreb, Galatasaray MCT Technic'i 96-76 yenmeyi başardı.

Galatasaray MCT Technic, bu sonuçla FIBA Şampiyonlar Ligi'ne mağlubiyetle başladı. Sarı-kırmızılılar, organizasyonda 2. maçında 20 Ekim Salı günü sahasında Fransa temsilcisi ile karşı karşıya gelecek.

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ETİKETLER
#Basketbol
#hırvatistan
#Strasbourg
#Galatasaray MCT Technic
#Fiba Şampiyonlar Ligi
#Cibona Zagreb
#Spor
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