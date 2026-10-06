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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 18:27
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 18:27

Bursaspor'a yıldız oyuncudan kötü haber! Lincoln Henrique'de sakatlık şoku

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da sıcak bir gelişme yaşandı. Yeşil-beyazlılar, Brezilyalı oyuncu Lincoln Henrique'nin sağ addüktör longus kasında gerilme ve ödem tespit edildiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki oyuncunun yaklaşık 10 gün sahalardan uzak kalmasının öngörüldüğü belirtildi.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Bursaspor'a yıldız oyuncudan kötü haber! Lincoln Henrique'de sakatlık şoku
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 18:27
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 18:27

'de 9. hafta maçlarına doğru geri sayım sürüyor. Ligde topladığı 19 puanla 2. sırada bulunan , 9. hafta maçında 11 Ekim Pazar günü sahasında Mardin 1969 Spor'u konuk edecek.

Mardin 1969 Spor maçının hazırlıklarını sürdüren Bursaspor'a Brezilyalı oyuncusu Lincoln Henrique'den kötü haber geldi. Yeşil-beyazlılar, 27 yaşındaki futbolcunun yapılan muayene ve MR görüntülemesinin ardından sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Bursaspor'a yıldız oyuncudan kötü haber! Lincoln Henrique'de sakatlık şoku

Bursaspor, kontroller sonucunda Lincoln Henrique'nin sağ addüktör longus kasında gerilme ve ödem tespit edildiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, yaklaşık 10 gün sahalardan uzak kalması öngörülen futbolcunun tedavisine Bursaspor sağlık ekibi tarafından başlandığı bildirildi.

Bursaspor'a yıldız oyuncudan kötü haber! Lincoln Henrique'de sakatlık şoku

Bursaspor'dan Lincoln Henrique'nin sakatlığıyla ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel A takım oyuncumuz Lincoln Henrique'nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ addüktör longus kasında gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Sporcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmış olup sporcumuzun sahalara dönüş süresi sporcunun klinik durumuna göre netleşecektir. İlk değerlendirmelere göre 10 gün süreceği öngörülmektedir." ifadelerine yer verildi.

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ETİKETLER
#bursaspor
#10 Ekim
#Lincoln Henrique
#Futbol
#Trendyol 1. Lig
#Mardin 1969 Spor
#Spor
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