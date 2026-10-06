Gençlerbirliği'nde Metin Diyadin dönemi sona erdi: İstifada ısrar etti, yollar ayrıldı

Gençlerbirliği'nde teknik direktör Metin Diyadin ile vedalaşıldı. Kırmızı-siyahlı kulübün başkanı Haydar Arda Çakmak, tecrübeli teknik adamın görevden ayrılma talebini dün yönetim kurulu olarak geri çevirdiklerini ancak Diyadin'in kararındaki kararlılık üzerine ayrılığın kesinleştiğini açıkladı.

"YAZILI İSTİFASINI VERİNCE TUTAMADIK"

Ayrılık sürecinin ayrıntılarını paylaşan Başkan Haydar Arda Çakmak, yönetim olarak kendisinden memnun olduklarını vurgulayarak şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dün istifasını kabul etmemiştik ancak bugün kulübe gelerek kararının kesin olduğunu iletti. Ben dışarıdayken başkan vekilimiz Arif Ölmez ve yöneticilerimizle görüşmüş. 'Kesin kararlıyım, ben ve ekibim bırakıyoruz' diyerek kararından dönmeyeceğini belirtmiş ve yazılı istifasını vermiş. Yazılı olarak da müracaat edince bu saatten sonra yapabileceğimiz bir şey kalmadı. Karşılıklı anlaşarak, tüm hak ve hukukunu teslim edip sözleşmesini sonlandırdık."

YENİ TEKNİK ADAM İÇİN ACELE EDİLMEYECEK

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 10 Ekim Cumartesi günü Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak olan başkent temsilcisinde, yeni teknik direktör arayışlarında temkinli bir yol izlenecek. Teknik adam seçiminde aceleci davranmayacaklarını belirten Çakmak, "Adaylarla tek tek görüşüp hem kendi planlarımızı aktaracağız hem de onların hedeflerini dinleyeceğiz. Bütçe beklentilerini de dikkate alacağız. Geçen sezon hoca tercihinde çok aceleci davrandık ve o hatayı yaptık. Bu yıl aynı hataya düşmeyeceğiz, ince eleyip sık dokuyarak karar vereceğiz." ifadelerini kullandı.

LİGDE GRAFİĞİ DÜŞÜŞE GEÇMİŞTİ

Süper Lig sezonuna oldukça etkili bir başlangıç yapan Gençlerbirliği, ilk iki haftada Fenerbahçe ve Göztepe karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak dikkatleri üzerine çekmişti. Üçüncü haftada Erzurumspor ile berabere kalan başkent ekibi, ardından çıktığı Trabzonspor, Kasımpaşa ve Başakşehir mücadelelerinden ise mağlubiyetle ayrıldı. Metin Diyadin, kırmızı-siyahlı kulüpte 2025-2026 sezonu içerisinde iki farklı dönemde teknik direktörlük görevini üstlenmişti.