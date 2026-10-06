Beşiktaş'ta Milot Rashica şoku: MR sonucu açıklandı

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İstanbul
Beşiktaş, Kosova Milli Takımı'nda sakatlanan Milot Rashica'nın sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yayımladı.
Siyah beyazlı kulüpten yapılan resmi açıklamada, Rashica’nın MR görüntülemesinde, sağ uyluk üst adalesinde (rectus femoris) gerilme ve kanama tespit edildiği aktarıldı.
Rashica’nın 3 hafta sahalardan uzak kalacağı tahmin ediliyor.
Beşiktaş'ın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:
"Milot Rashica’nın MR görüntülemesinde, sağ uyluk üst adalesinde (rectus femoris) gerilme ve kanama tespit edilmiştir."