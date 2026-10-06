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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 16:26
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 16:59

TFF Yönetim Kurulu'ndan sürpriz toplantı kararı! Toplanma sebebi belli oldu

Türk spor kamuoyunu sarsan "Hakemler dosyası" soruşturmasında aralarında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun da yer aldığı 5 isim tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gelişmelerin ardından Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun olağanüstü seçim gündemiyle toplanma kararı aldığı iddia edildi. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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TFF Yönetim Kurulu'ndan sürpriz toplantı kararı! Toplanma sebebi belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 16:26
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 16:59

camiasının gündemine bomba gibi düşen "Hakemler dosyası" soruşturmasında kritik yargı kararları açıklandı. 

HABERİN ÖZETİ

TFF Yönetim Kurulu'ndan sürpriz toplantı kararı! Toplanma sebebi belli oldu

Bilgi Okunma süresi 11 saniyeye düşürüldü.
Fenerbahçe, Premier Lig'den gelen bir teklifle ilgilenen yıldız oyuncusu için tek bir şartla ayrılığa izin vermeyi düşünüyor.
Fenerbahçe'de sürpriz bir transfer hamlesi gerçekleşiyor.
Bir yıldız oyuncuya Premier Lig'den kanca atıldı.
Oyuncunun ayrılığına tek bir şartla izin verilecek.
Bilgi Okunma süresi 11 saniyeye düşürüldü.
TFF Yönetim Kurulu'ndan sürpriz toplantı kararı! Toplanma sebebi belli oldu

FERHAT GÜNDOĞDU VE YASİN KOL TUTUKLANDI

Soruşturmayı yürüten makamlarca gerçekleştirilen değerlendirmeler neticesinde; Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu, Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel’in de aralarında yer aldığı toplam 5 şüpheli hakkında tutuklama kararı çıkarıldı. Dosya kapsamında incelemesi tamamlanan diğer 2 kişi ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

TFF Yönetim Kurulu'ndan sürpriz toplantı kararı! Toplanma sebebi belli oldu

 

TFF YÖNETİMİNDEN TOPLANTI KARARI

Yargı kanadındaki bu sıcak gelişmeler Türk futbol yönetiminde adeta deprem etkisine sebep oldu. Yaşananların ardından vakit kaybetmeksizin harekete geçen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu'nun mevcut tabloyu değerlendirmek üzere 9 Ekim Cuma günü olağanüstü seçim gündemiyle toplanma kararı aldığı iddia edildi.

TFF Yönetim Kurulu'ndan sürpriz toplantı kararı! Toplanma sebebi belli oldu
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