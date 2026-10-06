TFF Yönetim Kurulu'ndan sürpriz toplantı kararı! Toplanma sebebi belli oldu

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İstanbul
Futbol camiasının gündemine bomba gibi düşen "Hakemler dosyası" soruşturmasında kritik yargı kararları açıklandı.
Soruşturmayı yürüten makamlarca gerçekleştirilen değerlendirmeler neticesinde; Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu, Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel’in de aralarında yer aldığı toplam 5 şüpheli hakkında tutuklama kararı çıkarıldı. Dosya kapsamında incelemesi tamamlanan diğer 2 kişi ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.
Yargı kanadındaki bu sıcak gelişmeler Türk futbol yönetiminde adeta deprem etkisine sebep oldu. Yaşananların ardından vakit kaybetmeksizin harekete geçen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu'nun mevcut tabloyu değerlendirmek üzere 9 Ekim Cuma günü olağanüstü seçim gündemiyle toplanma kararı aldığı iddia edildi.