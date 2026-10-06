Ferdi Karadoruk, Alican Sağlar ve Emre Kosif, TFFHGD'den ihraç edildi

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İstanbul
Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nden (TFFHGD) yapılan açıklamada, Ferdi Karadoruk, Alican Sağlar ve Emre Kosif'in ihraç edildiği duyuruldu.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Disiplin kurulumuz tarafından derneğimiz üyeleri Ferdi Karadoruk, Alican Sağlar ve Emre Kosif'in dernek üyeliğinden kesin olarak çıkarılmalarına (ihraçlarına) karar verilmiştir"
Türk futbolunu sarsan "Hakemler dosyası" soruşturması kapsamında, geçtiğimiz günlerde MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, Ferdi Karadoruk, Yunus Yıldırım, Alican Sağlar ve Emre Kosif tutuklanmıştı.