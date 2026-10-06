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Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 13:06
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 13:54

Ferdi Karadoruk, Alican Sağlar ve Emre Kosif, TFFHGD'den ihraç edildi

Son dakika haberi: Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği, Ferdi Karadoruk, Alican Sağlar ve Emre Kosif'in ihraç edildiğini duyurdu.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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Ferdi Karadoruk, Alican Sağlar ve Emre Kosif, TFFHGD'den ihraç edildi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 13:06
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 13:54

Türkiye Faal Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nden (TFFHGD) yapılan açıklamada, Ferdi Karadoruk, Alican Sağlar ve Emre Kosif'in edildiği duyuruldu.

HABERİN ÖZETİ

Ferdi Karadoruk, Alican Sağlar ve Emre Kosif, TFFHGD'den ihraç edildi

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD), Ferdi Karadoruk, Alican Sağlar ve Emre Kosif'in dernek üyeliğinden ihraç edildiğini açıkladı.
Disiplin kurulu kararıyla Ferdi Karadoruk, Alican Sağlar ve Emre Kosif'in dernek üyeliğinden kesin olarak çıkarılmalarına karar verildi.
İhraç edilen isimlerin de aralarında bulunduğu MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, Yunus Yıldırım, Ferdi Karadoruk, Alican Sağlar ve Emre Kosif, 'Hakemler dosyası' soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde tutuklanmıştı.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Disiplin kurulumuz tarafından derneğimiz üyeleri Ferdi Karadoruk, Alican Sağlar ve Emre Kosif'in dernek üyeliğinden kesin olarak çıkarılmalarına (ihraçlarına) karar verilmiştir"

Ferdi Karadoruk, Alican Sağlar ve Emre Kosif, TFFHGD'den ihraç edildi

NE OLMUŞTU?

Türk futbolunu sarsan "Hakemler dosyası" soruşturması kapsamında, geçtiğimiz günlerde MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, Ferdi Karadoruk, Yunus Yıldırım, Alican Sağlar ve Emre Kosif tutuklanmıştı. 

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ETİKETLER
#Futbol
#ihraç
#Ferdi Karadoruk
#Türkiye Faal Futbol Hakemleri Ve Gözlemcileri Derneği
#Alican Sağlar
#Emre Kosif
#Spor
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