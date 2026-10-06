Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nden (TFFHGD) yapılan açıklamada, Ferdi Karadoruk, Alican Sağlar ve Emre Kosif'in ihraç edildiği duyuruldu.

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HABERİN ÖZETİ Ferdi Karadoruk, Alican Sağlar ve Emre Kosif, TFFHGD'den ihraç edildi Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD), Ferdi Karadoruk, Alican Sağlar ve Emre Kosif'in dernek üyeliğinden ihraç edildiğini açıkladı. Disiplin kurulu kararıyla Ferdi Karadoruk, Alican Sağlar ve Emre Kosif'in dernek üyeliğinden kesin olarak çıkarılmalarına karar verildi. İhraç edilen isimlerin de aralarında bulunduğu MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, Yunus Yıldırım, Ferdi Karadoruk, Alican Sağlar ve Emre Kosif, 'Hakemler dosyası' soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde tutuklanmıştı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Disiplin kurulumuz tarafından derneğimiz üyeleri Ferdi Karadoruk, Alican Sağlar ve Emre Kosif'in dernek üyeliğinden kesin olarak çıkarılmalarına (ihraçlarına) karar verilmiştir"

NE OLMUŞTU?

Türk futbolunu sarsan "Hakemler dosyası" soruşturması kapsamında, geçtiğimiz günlerde MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, Ferdi Karadoruk, Yunus Yıldırım, Alican Sağlar ve Emre Kosif tutuklanmıştı.