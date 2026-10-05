Türk futbolunda "hakemler dosyası" soruşturması kapsamında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun tutuklanması, Süper Lig hakemi Yasin Kol’un ise gözaltına alınması deprem etkisi oluşturdu. Yeni MHK üyeleri belirlenene kadar görev yapacak geçici kurul, Ziraat Türkiye Kupası'nda 6-7-8 Ekim tarihlerinde oynanacak 2'nci tur maçlarının hakemlerini belirledi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Geçici MHK'dan ilk karar: Görev yapacak hakemler belli oldu Türk futbolunda hakemler dosyası soruşturması kapsamında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanması ve Süper Lig hakemi Yasin Kol'un gözaltına alınmasının ardından, yeni MHK üyeleri belirlenene kadar geçici bir kurul Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçlarının hakemlerini belirledi. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu tutuklandı, Süper Lig hakemi Yasin Kol gözaltına alındı. Yeni MHK üyeleri belirlenene kadar görev yapacak geçici kurul Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçlarının hakemlerini belirledi. Geçici kurul, MHK Başkan Vekili Hikmet Öksüzoğlu ile üyeler Ali Zağlı, Kamil Abitoğlu, İbrahim Çınar ve Ziya Çetin'den oluşuyor. Maçlar 6-7-8 Ekim tarihlerinde oynanacak.

GEÇİCİ ÜYELER

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni kurulun atama süreci tamamlanıncaya kadar, oynanacak Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarının hakem atamalarını MHK Başkan Vekili Hikmet Öksüzoğlu ile üyeler Ali Zağlı, Kamil Abitoğlu, İbrahim Çınar ve Ziya Çetin'in yapacağını açıklamıştı.

Geçici MHK'nin belirlediği hakemler şöyle: