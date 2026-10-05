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Spor
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 08:07
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 08:45

Geçici MHK'dan ilk karar: Görev yapacak hakemler belli oldu

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanması sonrası yeni kurul belirlenene kadar göreve devam edecek geçici MHK, 2'nci tur maçlarının hakemlerini açıkladı.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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Geçici MHK'dan ilk karar: Görev yapacak hakemler belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 08:07
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 08:45

Türk futbolunda "hakemler dosyası" soruşturması kapsamında Başkanı ’nun tutuklanması, Süper Lig hakemi ’un ise gözaltına alınması deprem etkisi oluşturdu. Yeni MHK üyeleri belirlenene kadar görev yapacak geçici kurul, 'nda 6-7-8 Ekim tarihlerinde oynanacak 2'nci tur maçlarının hakemlerini belirledi.

HABERİN ÖZETİ

Geçici MHK'dan ilk karar: Görev yapacak hakemler belli oldu

Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
Türk futbolunda hakemler dosyası soruşturması kapsamında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanması ve Süper Lig hakemi Yasin Kol'un gözaltına alınmasının ardından, yeni MHK üyeleri belirlenene kadar geçici bir kurul Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçlarının hakemlerini belirledi.
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu tutuklandı, Süper Lig hakemi Yasin Kol gözaltına alındı.
Yeni MHK üyeleri belirlenene kadar görev yapacak geçici kurul Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçlarının hakemlerini belirledi.
Geçici kurul, MHK Başkan Vekili Hikmet Öksüzoğlu ile üyeler Ali Zağlı, Kamil Abitoğlu, İbrahim Çınar ve Ziya Çetin'den oluşuyor.
Maçlar 6-7-8 Ekim tarihlerinde oynanacak.
Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.

GEÇİCİ ÜYELER

(TFF), yeni kurulun atama süreci tamamlanıncaya kadar, oynanacak Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarının hakem atamalarını MHK Başkan Vekili Hikmet Öksüzoğlu ile üyeler Ali Zağlı, Kamil Abitoğlu, İbrahim Çınar ve Ziya Çetin'in yapacağını açıklamıştı.

Geçici MHK'nin belirlediği hakemler şöyle:

Geçici MHK'dan ilk karar: Görev yapacak hakemler belli oldu
Geçici MHK'dan ilk karar: Görev yapacak hakemler belli oldu
Geçici MHK'dan ilk karar: Görev yapacak hakemler belli oldu
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ETİKETLER
#türkiye futbol federasyonu
#mhk
#ziraat türkiye kupası
#Yasin Kol
#Ferhat Gündoğdu
#Spor
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