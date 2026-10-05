Geçici MHK'dan ilk karar: Görev yapacak hakemler belli oldu

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İstanbul
Türk futbolunda "hakemler dosyası" soruşturması kapsamında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun tutuklanması, Süper Lig hakemi Yasin Kol’un ise gözaltına alınması deprem etkisi oluşturdu. Yeni MHK üyeleri belirlenene kadar görev yapacak geçici kurul, Ziraat Türkiye Kupası'nda 6-7-8 Ekim tarihlerinde oynanacak 2'nci tur maçlarının hakemlerini belirledi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni kurulun atama süreci tamamlanıncaya kadar, oynanacak Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarının hakem atamalarını MHK Başkan Vekili Hikmet Öksüzoğlu ile üyeler Ali Zağlı, Kamil Abitoğlu, İbrahim Çınar ve Ziya Çetin'in yapacağını açıklamıştı.
Geçici MHK'nin belirlediği hakemler şöyle: