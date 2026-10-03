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Spor
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Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.10.2026
saat ikonu 23:50
|
GÜNCELLEME:
04.10.2026
saat ikonu 00:26

Tutuklanan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu görevinden istifa etti

'Hakemler dosyası' soruşturması kapsamında gözaltına alınan MHK üyesi Sebahattin Şahin'in istifasının ardından aynı soruşturmada tutuklu bulunan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu da görevinden istifa etti.

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Editor
 Selahattin Demirel
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Tutuklanan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu görevinden istifa etti
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.10.2026
saat ikonu 23:50
|
GÜNCELLEME:
04.10.2026
saat ikonu 00:26

tarafından yürütülen MHK soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanan MHK Başkanı 'nun görevinden istifa ettiği avukatları tarafından duyuruldu.

HABERİN ÖZETİ

Tutuklanan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu görevinden istifa etti

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
MHK soruşturması kapsamında tutuklanan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu görevinden istifa ettiğini avukatları aracılığıyla duyurdu.
Ferhat Gündoğdu, İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliğince 'Kişisel Verilerin Kaydedilmesi' suçu kapsamında tutuklandı.
Gündoğdu'nun avukatları, müvekkillerinin TFF'nin yıpratılmaması ve adli sürecin işleyişine zarar gelmemesi adına istifa dilekçesini TFF'ye ilettiğini açıkladı.
MHK üyesi ve TFF Eğitim ile 4. Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin de gördüğü lüzum üzerine görevinden istifa etti.
TFF, yeni Merkez Hakem Kurulu'nun oluşturulmasına yönelik çalışmaların başladığını duyurdu.
Yeni atamalar tamamlanana kadar 6, 7 ve 8 Ekim'deki Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarının hakem atamalarını mevcut kurul üyeleri gerçekleştirecek.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.

İSTİFA DİLEKÇESİ TFF'YE İLETİLDİ

Avukatları yayımladıkları açıklamayla Gündoğdu'nun istifasının 'na (TFF) bildirildiğini belirtti. Gündoğdu'nun avukatları tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliğince, Görevi Kötüye Kullanma ve Tehdit suçları yönünden savcılığın tutuklama talebi reddedilmiş, Kişisel Verilerin Kaydedilmesi suçu yönünden ise tutuklama tedbirine başvurulmuştur.

Tutuklanan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu görevinden istifa etti

Adli süreç, vekilleri olarak tarafımızca titizlikle takip edilmekte olup, müvekkilin masumiyetine ve yakın zamanda özgürlüğüne kavuşacağına inancımız tamdır.

Bununla birlikte; Türkiye Futbol Federasyonu'nun devam eden soruşturma sürecinde yıpratılmaması, adli sürecin işleyişine zarar gelmemesi adına, müvekkilimiz Başkanlığı görevinden 03.10.2026 tarihi itibari ile istifa etmiş ve istifa dilekçesi tarafımızca Türkiye Futbol Federasyonu'na iletilmiştir."

MHK ÜYESİ SEBAHATTİN ŞAHİN DE İSTİFA ETTİĞİNİ DUYURDU

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun istifa gelişmesinden önce MHK üyesi ve TFF Eğitim ile 4. Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin de istifa ettiğini duyurdu.

Tutuklanan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu görevinden istifa etti

Şahin, istifa dilekçesinde "Gördüğüm lüzum üzerine MHK üyeliğinden istifa ediyorum. Gereğini arz ederim" ifadelerine yer verdi.

MHK soruşturmasında gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

TFF YENİ MHK'NIN OLUŞTURULACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Türkiye Futbol Federasyonu, Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanmasının ardından yaptığı açıklamada yeni Merkez Hakem Kurulu'nun oluşturulmasına ilişkin çalışmaların başladığını bildirmişti.

TFF açıklamasında, "Yeni Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve üyelerinin atanmasına ilişkin gerekli bilgilendirme ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır." ifadelerine yer verilmişti.

Tutuklanan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu görevinden istifa etti

TFF'nin açıklamasında şu ifadeler yer almıştı:

"Kamuoyuna yansıyan ve devam eden adli süreç kapsamında, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sayın Ferhat Gündoğdu'nun tutuklandığı, Merkez Hakem Kurulu 4. Bölge Sorumlusu Sayın Sebahattin Şahin'in ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldığı bilgisi kamuoyuna açıklanmıştır.

Bu gelişmeler doğrultusunda, yeni Merkez Hakem Kurulu'nun oluşturulmasına ilişkin çalışmalar devam etmektedir.

Yeni Merkez Hakem Kurulu'nun atama süreci tamamlanıncaya kadar, 6, 7 ve 8 Ekim tarihlerinde oynanacak Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarının hakem atamaları; Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Sayın Hikmet Öksüzoğlu ile Merkez Hakem Kurulu üyeleri Sayın Ali Zağlı, Sayın Kamil Abitoğlu, Sayın İbrahim Çınar ve Sayın Ziya Çetin tarafından gerçekleştirilecektir.

Yeni Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve üyelerinin atanmasına ilişkin gerekli bilgilendirme ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır."

SORUŞTURMA GEÇMİŞİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosunun koordinasyonunda yürütülen "Hakemler dosyası" soruşturması kapsamında bazı şüpheliler hakkında "eziyet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarına ilişkin iddialar olduğu belirlenmişti.

Tutuklanan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu görevinden istifa etti

Dosya kapsamında açık kaynak araştırmaları, MASAK ve HTS çalışmaları, müşteki ve tanık ifadeleri ile bilirkişi tespitleri sonucunda MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile MHK üyesi bazı hakem ve gözlemcilerin suçla bağlantılı olabilecekleri değerlendirilmişti.

Bunun üzerine İstanbul, Ankara, Elazığ ve Manisa'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda Ferhat Gündoğdu, TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Ahmet Şahin, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Üyesi Yunus Yıldırım, TFF Eğitim ve 4'üncü Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar ile TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ile Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel'in de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındığı bildirilmişti.

 

 

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#türkiye futbol federasyonu
#istanbul cumhuriyet başsavcılığı
#merkez hakem kurulu
#Ferhat Gündoğdu
#Sebahattin Şahin
#Spor
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