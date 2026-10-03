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İstanbul
Merkez Hakem Kurulu (MHK) soruşturması kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakılan Merkez Hakem Kurulu üyesi Sebahattin Şahin istifa etti.
İstanbul'da "Hakemler dosyası" olarak bilinen soruşturma kapsamında TFF Eğitim ve 4'üncü Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin hakkında verilen "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza" şeklindeki adli kontrol tedbiri kararı verilmişti.
Kararda, Sebahattin Şahin hakkında "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek" ve "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçundan kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu belirtilerek, ancak delillerin büyük oranda toplandığı, kaybolma veya karartılma şüphesinin olmadığı ifade edilmişti.