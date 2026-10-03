Merkez Hakem Kurulu (MHK) soruşturması kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakılan Merkez Hakem Kurulu üyesi Sebahattin Şahin istifa etti.

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HABERİN ÖZETİ Merkez Hakem Kurulu üyesi Sebahattin Şahin istifa etti Merkez Hakem Kurulu üyesi Sebahattin Şahin, hakkında verilen yurt dışına çıkış yasağı ve imza şeklindeki adli kontrol tedbiri kararı üzerine istifa etti. Sebahattin Şahin, Merkez Hakem Kurulu üyesiydi. İstanbul'da "Hakemler dosyası" olarak bilinen soruşturma kapsamında hakkında adli kontrol tedbiri kararı verilmişti. Verilen kararlar arasında yurt dışına çıkış yasağı ve imza şeklindeki adli kontrol tedbiri bulunuyordu. Şahin hakkında "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek" ve "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçlarından kuvvetli suç şüphesi bulunuyordu. Kararda, delillerin büyük oranda toplandığı ve kaybolma veya karartılma şüphesinin olmadığı belirtilmişti.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILMIŞTI

İstanbul'da "Hakemler dosyası" olarak bilinen soruşturma kapsamında TFF Eğitim ve 4'üncü Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin hakkında verilen "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza" şeklindeki adli kontrol tedbiri kararı verilmişti.

Kararda, Sebahattin Şahin hakkında "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek" ve "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçundan kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu belirtilerek, ancak delillerin büyük oranda toplandığı, kaybolma veya karartılma şüphesinin olmadığı ifade edilmişti.

