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Spor
Avatar
Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.10.2026
saat ikonu 22:49
|
GÜNCELLEME:
03.10.2026
saat ikonu 23:19

Merkez Hakem Kurulu üyesi Sebahattin Şahin istifa etti

İstanbul'da "Hakemler dosyası" olarak bilinen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Sebahattin Şahin Merkez Hakem Kurulu üyeliğini bıraktı.

Avatar
Editor
 Banu İriç
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.10.2026
saat ikonu 22:49
|
GÜNCELLEME:
03.10.2026
saat ikonu 23:19

(MHK) soruşturması kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakılan Merkez Hakem Kurulu üyesi Sebahattin Şahin istifa etti.

HABERİN ÖZETİ

Merkez Hakem Kurulu üyesi Sebahattin Şahin istifa etti

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Merkez Hakem Kurulu üyesi Sebahattin Şahin, hakkında verilen yurt dışına çıkış yasağı ve imza şeklindeki adli kontrol tedbiri kararı üzerine istifa etti.
Sebahattin Şahin, Merkez Hakem Kurulu üyesiydi.
İstanbul'da "Hakemler dosyası" olarak bilinen soruşturma kapsamında hakkında adli kontrol tedbiri kararı verilmişti.
Verilen kararlar arasında yurt dışına çıkış yasağı ve imza şeklindeki adli kontrol tedbiri bulunuyordu.
Şahin hakkında "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek" ve "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçlarından kuvvetli suç şüphesi bulunuyordu.
Kararda, delillerin büyük oranda toplandığı ve kaybolma veya karartılma şüphesinin olmadığı belirtilmişti.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILMIŞTI

'da "Hakemler dosyası" olarak bilinen soruşturma kapsamında Eğitim ve 4'üncü Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin hakkında verilen "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza" şeklindeki adli kontrol tedbiri kararı verilmişti.

Kararda, Sebahattin Şahin hakkında "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek" ve "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçundan kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu belirtilerek, ancak delillerin büyük oranda toplandığı, kaybolma veya karartılma şüphesinin olmadığı ifade edilmişti.
 

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#İstanbul
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#merkez hakem kurulu
#Yurt Dışına Çıkış Yasağı
#Sebahattin Şahin
#Spor
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