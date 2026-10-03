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Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.10.2026
saat ikonu 16:54
|
GÜNCELLEME:
03.10.2026
saat ikonu 16:56

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, 'Kafanı koparırım' demişti! FIFA kokartlı hakem Kerem Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı!

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun "Sana son şans veriyorum. Adam ol, MHK hakkında bir yerde bir daha konuşma" diyerek tehditler savurduğu FIFA yardımcı hakemi Kerem Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı.

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, 'Kafanı koparırım' demişti! FIFA kokartlı hakem Kerem Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.10.2026
saat ikonu 16:54
|
GÜNCELLEME:
03.10.2026
saat ikonu 16:56

Türk futbolu, İstanbul Cumhuriyet Başbaşsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı "Hakemler Dosyası" soruşturmasıyla sarsılıyor. Soruşturma kapsamında (MHK) Başkanı gözaltına alınarak tutuklanırken, FIFA kokartlı yardımcı hakem Kerem Ersoy’un savcılığa verdiği şikâyet ifadesi ve soruşturma dosyasına giren şok ses kayıtları gündeme bomba gibi düştü. 

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, 'Kafanı koparırım' demişti! FIFA kokartlı hakem Kerem Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı!

HAFTALARCA GÖREV VERİLMEDİ, RİVA’DAKİ ODADA ŞOK GÖRÜŞME

Geçtiğimiz sezonun şubat ayından itibaren gerekçesiz bir şekilde sahada görev alamadığını belirten tecrübeli hakem, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile Riva’da gerçekleştirdiği ilk özel görüşmede şok edici ifadelerle karşı karşıya kaldığını belirtti. Odada baş başa gerçekleştiren 20 dakikalık görüşmede Gündoğdu’nun kendisine şu sözleri sarf ettiğini öne sürdü:

"Kerem, senin hakemliğini bitirme aşamasındayım. Senin kafanı koparacağım. Elimde babana ait HTS kayıtları ve sana ait ses kayıtları var. Yurt içi ve yurt dışı otel odalarında aleyhimde konuşuyormuşsun."

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, 'Kafanı koparırım' demişti! FIFA kokartlı hakem Kerem Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı!

Tüm bu iddiaları kesin bir dille reddettiğini vurgulayan Ersoy, somut bir kanıt gösterilmesini talep ettiğinde ise yalnızca "Güvendiğim insanlar bunu bana verdi" şeklinde soyut cevaplar aldığını dile getirdi.

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, 'Kafanı koparırım' demişti! FIFA kokartlı hakem Kerem Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı!

"HEM TEHDİT EDİLDİM HEM MAÇA ATANDIM"

Görüşmenin hemen ardından Türkiye Kupası’ndaki Trabzonspor-Bodrumspor çeyrek final maçına atandığını aktaran Ersoy, bu durumun üzerinde büyük bir stres oluşturduğunu söyledi. Kendisini psikolojik baskı altına almak ya da olası bir hatada mesleki kariyerini tamamen bitirmek amacıyla bu görevlendirmenin yapılmış olabileceğini belirten tecrübeli yardımcı hakem, maçın ardından yine uzun süre görevsiz bırakıldığını belirtti.

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, 'Kafanı koparırım' demişti! FIFA kokartlı hakem Kerem Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı!

UEFA FİNAL MAÇI ATAMASINA ŞAŞIRTAN İDDİA

UEFA Konferans Ligi Finali'ne rezerv yardımcı hakem olarak atanmasının ardından MHK kanadından gelen tepkilerin daha da sertleştiğini ifade eden Ersoy, şunları kaydetti:

"Ferhat Gündoğdu, babamla yaptığı görüşmede bile aynı üslubu sürdürmüş. UEFA’nın beni ismen bu maça atamasını, orada bulunan şahsi bağlantılarıma bağlamış. Bir hakemin UEFA’nın prestijli bir finaline kendini atattırması hayatın olağan akışına aykırıdır."

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, 'Kafanı koparırım' demişti! FIFA kokartlı hakem Kerem Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı!

"24 YILLIK EMEĞİM MOBBİNG İLE BİTİRİLMEK İSTENİYOR"

2025-2026 sezonunun başında yapılan tüm fiziksel ve atletik testleri başarıyla geçmesine, klasmanda en üst sırada yer almasına rağmen yeni sezonun ilk 7 haftasında tek bir maç dâhil görev alamadığını belirten Kerem Ersoy, durumu şu sözlerle özetledi:

"Gerekçesiz bir şekilde atama yapılmaması kamuoyunda hakkımda olumsuz bir algı oluşturuyor. Maç alamadığım için puan toplayamıyorum ve bu durum hakemlik hayatımın bitirilmesine zemin hazırlıyor. Yaşatılan bu süreç hem beni hem de ailemi hem maddi hem de manevi olarak yıpratmaktadır."

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ETİKETLER
#Futbol
#istanbul cumhuriyet başsavcılığı
#merkez hakem kurulu
#Ferhat Gündoğdu
#Hakemler Dosyası
#Kerem Ersoy
#Spor
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