İstanbul'da "Hakemler dosyası" olarak bilinen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bulunduğu toplam 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

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HABERİN ÖZETİ MHK soruşturmasında Alper Ulusoy, Bahattin Şimşek, Tugay Kaan Numanoğlu, Abdulkadir Bitigen'in ifadeleri ortaya çıktı: VAR kayıtları üzerinden kumpas iddiası İstanbul'da "Hakemler dosyası" olarak bilinen soruşturma kapsamında, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 şüpheliden 5'i tutuklandı. Soruşturma kapsamında eski hakem Alper Ulusoy, hakemler Bahattin Şimşek, Tugay Kaan Numanoğlu ve Abdulkadir Bitigen'in ifadeleri alındı. Alper Ulusoy, 8 Mart 2022'de gerekçe gösterilmeden kadro dışı bırakıldığını, MHK'nın kuralları hiçe sayarak 12 hakemi tasfiye ettiğini ve UEFA VAR kursunun engellendiğini iddia etti. Bahattin Şimşek, 2022 ve 2024-2025 sezonlarında gerekçe gösterilmeden hakemlikten çekildiğini belirtti. Tugay Kaan Numanoğlu, hakemliğinin sonlandırılmasına ilişkin gerekçe sunulmadığını ve Tahkim Kurulu'nun ret kararı verdiğini ifade etti. Abdulkadir Bitigen, 8 Mart 2022'de hakemlik dışı bırakıldığını uçakta öğrendiğini ve sonrasında en çok maç yöneten hakem olduğunu söyledi.

Soruşturma kapsamında birçok hakem, eski hakem ve gözlemcinin ifadesi alındı. Eski hakem Alper Ulusoy, hakem Bahattin Şimşek, hakem Tugay Kaan Numanoğlu, hakem Abdulkadir Bitigen'in ifadeleri ortaya çıktı.

ALPER ULUSOY'DAN ÇARPICI İFADELER

Alper Ulusoy’un ifadelerinde yer alan detaylar:

• Hukuksuz Tasfiye Kararı: 8 Mart 2022 tarihinde, TFF internet sitesinde yayınlanan bir listeyle hiçbir gerekçe gösterilmeden kadro dışı bırakıldığını öğrendiğini belirtmiştir. Talimatlara göre hakem kadrosunun en fazla %20'si (5-6 kişi) değiştirilebilecekken, o dönemki Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) kuralları hiçe sayarak 12 hakemi birden tasfiye ettiğini ifade etmiştir. Bu kararın daha sonra TFF Tahkim Kurulu tarafından iptal edildiğini ve göreve iade edildiğini hatırlatmıştır.

• Yaş Kriteri Çelişkisi: Dönemin MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun Tahkim Kurulunda kendisini "yaşından dolayı kadro dışı bıraktık" diyerek savunduğunu; ancak kendisiyle aynı yaşta veya 3-4 yaş büyük hakemlerin kadroda tutulması nedeniyle bu beyanın yalan olduğunu ileri sürmüştür.

• UEFA VAR Kursunun Engellenmesi: 2022 yılında Avrupa'nın en elit hakemlerinin çağrıldığı UEFA VAR Kursu'na davet edildiğini, ancak MHK’nin "Hakemler federasyonun üzerine çıkıyor" algısı yaratıp UEFA’ya yazı yazarak bu daveti iptal ettirdiğini iddia etmiştir. UEFA yetkilisinden gelen itiraf mailini de dosyaya eklemiştir.

• VAR Kayıtları Üzerinden Kumpas İddiası: Eski hakem Tarık Ongun’un "VAR kayıtlarını usulsüz dinlediği" iddiasıyla ilgili hayali bir senaryo uydurularak soruşturma açıldığını; bu iddiayı ortaya atan Video Yardımcı Hakem Özgüç Türkalp ile seminerde karşılaştığında kendisine "Ne yapayım, mecbur bıraktılar" diyerek yalan beyanda bulunduğunu itiraf ettiğini öne sürmüştür.

• Medya ve Kulüp İlişkileri: Bazı ekran yorumcuları ve gazetecilerin MHK yönetimiyle yakın ilişki içinde şahsına sistematik itibar suikastı yaptığını belirterek bu kişilerin banka hesaplarının ve maddi çıkarlarının soruşturulmasını istemiştir. Ayrıca, yeni hakem kadrosu belirlenirken TFF talimatları yerine Kulüpler Birliği ile usulsüz ortak çalışmalar yürütüldüğünü iddia etmiştir.

• Şikayet ve Talep: Kendisini kanun ve talimatlara aykırı olarak kadro dışı bırakan, görevini kötüye kullanan dönemin MHK üyeleri Ferhat Gündoğdu, Ahmet Şahin, Yunus Yıldırım ve tespit edilecek diğer kişilerden şikayetçi olduğunu beyan etmiştir.

BAHATTİN ŞİMŞEK: GEREKÇE GÖSTERİLMEDEN HAKEMLİKTEN ÇEKİLDİK

Bahattin Şimşek’in ifadeleri:

"...2006-2007 yıllarında Hakemlik yapmaya başladım toplam Türkiye Futbol Federasyonuna bağlı olarak 19 yıl hakemlik yaptım bunun 8 yılı Süper Ligde geçti son 1 yılı da FİFA hakemliği yaptım. Yine ikinci kez Ferhat GÜNDOĞDU MHK başkanlığında daha önce de olduğu gibi 08.03.2022 tarihinde gerekçesiz bir şekilde benim Süper Lig hakemi olmama rağmen hiçbir gerekçe ve hiçbir somut belge göstermeden liste dışı bıraktı. Ve biz bu liste dışında kalan hakemlerle beraber Federasyonun Tahkim Kuruluna gidip tahkim kurulunda da bize hiçbir gerekçe gösterilemedi bunun üzerine yaklaşık bir ay sonra Tahkim kurulu itirazımızı kabul etti ve yeni MHK Başkanı Sabri ÇELİK ile birlikte dışarda kalan kişilerin hepsi Hakemliğe devam etti ta ki Ferhat GÜDOĞDU tekrar gelene kadar...

"...Geçen yıl da 2024-2025 sezonunda sadece 3 tene video hakemlik vererek daha sonra tekrar bir klansman listesi açıklayıp tekrar 2022’deki gibi liste dışı bırakmıştır. Yine hiçbir somut belge sunmadan gerekçesiz bir şekilde Hakem listelerinin dışında bırakılıp hakemlik yapmamamıza sebep olmuştur. Bunun üzerine hangi gerekçeyle hakemlik dışında bırakıldığımızı sorgulamak için Tahkim Kuruluna müracaatta bulunduk yine oradan aldığımız cevap da hiçbir somut gerekçe olmadan hakemliğimizin bitirildiği şeklinde cevap aldık..."

TFF YÖNETİCİLERİ TEK TEK İSTİFA ETTİ

TFF yöneticileri tek tek istifa etmeye başladı ve ardından da dönemin Federasyon başkanı Nihat ÖZDEMİR istifa etmek zorunda kaldı. Bunlara sebebiyet veren Ferhat GÖNDOĞDU' nun hakem operasyonudur. Bu aynı şekilde daha sonra MHK başkanlığından istifa etmek zorunda kalıp tekrar 2024-2025 yılında bu şahıs MHK başkanı olmuştur. Yine 08.03.2022 deki gibi yine bir hakem operasyonu yapıp 2024-2025 sezonunun 4. Haftasında açıkladığı listeyle çoğu hakemi ve gözlemciyi gerekçesiz bir şekilde içinde benim de olduğum kişileri liste dışı bırakmıştır..."

"Ben yazılı olarak bu ifademde devletin kayıtlarına girmesi için Ferhat GÜNDOĞDU tarafından hakemliğimin hangi gerekçe ve sebeple ve somut belgelerle bitirildiğini öğrenmek istiyorum. Bizler kamuoyuna mal olmuş insanlar olarak kamuoyunda sosyal medyada ve televizyonlarda sanki yüz kızartıcı suç işlemişiz gibi beni, ailemi, çocuğumu, annemi, babamı ve sosyal çevremi bu duruma soktuğu için Ferhat GÜNDOĞDU veya bu işi kim yaptıysa ya da bu şahsa kim yaptırdıysa bu şahıs ve şahıslardan davacı ve şikayetçiyim..."

TUGAY KAAN NUMANOĞLU: 4 ÜYE RET VERDİ, HAKEMLİĞİM SONLANDI

Tugay Kaan Numanoğlu’nun ifadeleri:

Merkez Hakem Kurulu, Hakem işleri müdürlüğüne görevime neden son verildiği ile ilgili olarak dilekçe ile başvuruda bulundum. Merkez Hakem Kurulu, Hakem işleri müdürlü tarafından dilekçeme 2024-2025 yılı hakem Klasman listesinin belirlendiğini, listede belirtilen hakemlerin görevlendirildiğini ve hakem Klasman listesinin bu şekilde uygun görüldüğü şeklinde tarafıma geçerli bir neden sunulmadan tebliğ yapıldı.

Tahkim kurulundan 16/01/2025 tarihinde tarafıma gelen cevabı yazıda kurulda bulunan 4 heyet üyesinin katılımı ile "Merkez Hakem kurulu tarafından yapılan kadro belirlemelerinde yıpranmış ve kamu oyunda güvenilirliğini kaybetmiş hakemlerin ve gözlemcilerin gruplaşmaya neden olmaları ve erk oluşturarak kurum üstüne çıkma, kurumu yıpratma eylemleri ile bu hareket ve eylemlerinin maçların adaletini etkilemesi akraba eş dost ilişkileri ile statü kazanmış hakem ve gözlemcilerin varlığının hakem camiasında yarattığı adaletsizliğin saha dışında kalmaması maç görevlendirmeleri, maç notlarını etkileme... gerekçesini başvurumun reddedilmesi oyu kullandıkları... Yani Benim Tahkim kuruluna yapmış olduğum başvuru kurulda bulunan 4 üyenin oyu ile reddedilerek Hakemliğim sonlandırılmıştır.

SOMUT DELİL YOK

Merkez Hakem kurulunun Tahkim kuruluna vermiş olduğu ve yukarıdaki beyanımda da belirttiğim 4 üye tarafından kabul edilen gerekçeli beyanda bahsedilen hususların tümü gerçeğe aykırıdır. Çünkü şahsım hakkında hiçbir şekilde adli ve idari soruşturma açılmamıştır. Merkez Hakem kurulu bu şekilde gerekçeli bir karar vererek ve TFF talimatlarına aykırı davranarak görevini kötüye kullanmaktadır. Merkez Hakem kurulunun benim ile ilgili bulunmuş olduğu iddiaların somut bir delili yoktur. Zaten lig başladıktan sonra 4. Haftasında hakemliğime son verildi. Bu süre zarfında da ben zaten Orta Hakem, Yan hakem veya 4. Hakem olarak görev yapmadım. Bu yüzden müsabakaları etkilemem zaten söz konusu olamaz.

AYRI AYRI ŞİKAYETÇİ

Merkez Hakem kurulu tarafından tarafıma asılsız gerekçeler sunularak hakemlik görevime son verilmesi, ayrıca alınan karar sonrasında sosyal hayatımı olumsuz yönde etkilenmesine sebep olan Merkez Hakem Kurulu başkanı Ferhat GÜNDOĞDU, Merkez Hakem Kurulu başkan vekili Ahmet ŞAHİN isimli şahıslardan ve daha sonrasında bu şahıslar ile birlikte hareket ettiği tespit edilecek diğer şahıslardan ayrı ayrı davacı ve şikayetçiyim"

ABDULKADİR BİTİGEN: UÇAKTA HER ŞEYİ ÖĞRENDİM

Abdulkadir Bitigen’in ifadeleri:

MHK Başkanı Ferhat GÜNDOĞDU 3 sene önce göreve ilk geldiğinden birkaç ay sonra 8 Mart 2022 tarihinde kamuoyunda hakem operasyonu olarak adlandırılan ve içerisinde benim de bulunduğum ve birçok üst düzey hakemin bulunduğu kişileri hakemliğin dışında bırakmıştır. Bunula ilgili de hiçbir delil ya da gerekçe sunmamıştır. Bu esnada ben uçaktaydım, şampiyonlar ligi son 16 müsabakası olan Manchester City-Sporting Lizbon müsabakasına var hakem olarak gidiyordum. Hakemlik dışı kaldığımı uçakta öğrendim.

ONLAR İSTİFA EDİNCE EN ÇOK MAÇ YÖNETEN HAKEM OLDU

Bu olaydan 40 gün sonra Türkiye Futbol Federasyonru Tahkim Kurulu görevden uzaklaştırılan hakemleri haklı bulmuş, bize görev iadesi yapılmış bu karar akabinde Ferhat GÜNDOĞDU ve ekibi istifa etmiştir. Bir sonraki sezon (2022-2023) Türkiye Süper Liginde en fazla maç yöneten hakem oldum. 2023-2024 sezonunda Türkcell Süper Liginde en fazla maç yöneten hakemler arasında oldum. Bu iki senelik süre içinde birçok derbide ve önemli müsabakalarda hakem ve var hakemi olarak görev aldım. Yine bu iki sezon içerisinde UEFA da Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Liginde birçok kez hakem ve var hakemi olarak görev aldım.

TÜRKİYE'DE İSTEĞİ DIŞINDA TEK KLASMANI DEĞİŞTİRİLEN HAKEM BENDİM

Haziran ayında yönettiğim birinci lig play off finalinden sonra Temmuz ayında Şampiyonlar Ligi ön eleme birinci tur müsabakasında var hakemi olarak görev aldım. Akabinde bu müsabakadan bir hafta sonra 23 Temmuz 2024 Salı günü Şampiyonlar Ligi ikinci tur ön eleme müsabakasında hakem olarak görev aldım. Çok başarılı bir maç geçirdik. 24 Temmuz 2024 Çarşamba günü UEFA'dan 2 müsabakada daha görev yapmam için davet aldım. 25 Temmuz 2024 Perşembe günü sabah saatlerinde açıklanan klasman listeleri ile beraber hakemliğimin bitirildiğini öğrendim. Bu yayınlanan listede Türkiye’de isteği dışında tek klasmanı değiştirilen ya da klasman dışı kalan hakem bendim.

Bu klasmanı hazırlayan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat GÜNDOĞDU 23 Temmuz 2024 tarihinde göreve başladı. Yaklaşık iki gün içerisinde hangi verilere dayanarak bu klasman listelerini oluşturduklarını anlayamadım. Ayrıca hakemlik yapmama engel olacak bir durumda söz konusu değildi. Bu olaydan sonra Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kuruluna itirazımı yaptım. Fakat itirazım dörde üç oy çokluğu ile ret edildi. Burada üç oyu veren Tahkim Kurulu üyeleri MHK tarafından sunulmuş evrak ve savunmalardan neden klasman dışı bırakıldığı anlaşılmıyor şeklinde ifade vermiştir. Karşı oy kullanmıştır.