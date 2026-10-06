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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 20:37
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 21:20

Şampiyonlar Kupası'nda şampiyon VakıfBank! Sarı-siyahlılar, Eczacıbaşı'nı 3-2 yendi

2026 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda VakıfBank ile Eczacıbaşı Peron İstanbul, Antalya'da karşı karşıya geldi. VakıfBank, 2-0 öne geçtiği ve netice setine uzayan maçı 3-2 kazanmayı başardı ve 2026 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda şampiyon oldu.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Şampiyonlar Kupası'nda şampiyon VakıfBank! Sarı-siyahlılar, Eczacıbaşı'nı 3-2 yendi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 20:37
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 21:20

2026 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda final heyecanı yaşandı. ile Eczacıbaşı Peron İstanbul, dev finalde Antaya Spor Salonu'nda kozlarını paylaştı. Zorlu mücadeleyi başhakem Yavuz Akdemir, yardımcı hakem Sevilay Gezer Boyacı ikilisi yönetti.

HABERİN ÖZETİ

Şampiyonlar Kupası'nda şampiyon VakıfBank! Sarı-siyahlılar, Eczacıbaşı'nı 3-2 yendi

Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.
2026 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası finalinde VakıfBank, Eczacıbaşı Peron İstanbul'u 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu.
VakıfBank, seti 25-21, 25-23 kazanarak 2-0 öne geçti.
Eczacıbaşı Peron İstanbul, seti 25-19, 25-17 kazanarak durumu 2-2'ye getirdi.
Karşılaşmanın netice setini 15-10 kazanan VakıfBank, kupanın sahibi oldu.
VakıfBank, bu kupayı 6. kez kazanmış oldu.
Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.

Antalya Spor Salonu'ndaki maçta tribünler tamamen doldu. Mücadeleyi, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Türkiye Fedarasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan da izledi.

Şampiyonlar Kupası'nda şampiyon VakıfBank! Sarı-siyahlılar, Eczacıbaşı'nı 3-2 yendi

Karşılaşmaya etkili başlayan taraf VakıfBank oldu. Sarı-siyahlılar, ilk seti 25-21'lik üstünlükle tamamlayarak maçta 1-0 öne geçti.

Karşılıklı sayılarla başlayan ikinci sette VakıfBank, hücumdaki etkili oyunuyla skor üstünlüğünü ele geçirdi. Eczacıbaşı'nın farkı kapatma çabalarına rağmen oyunun son bölümünde kontrolü elinde tutan VakıfBank, seti 25-23 kazanarak maçta avantaj sağladı ve durumu 2-0 yaptı.

Şampiyonlar Kupası'nda şampiyon VakıfBank! Sarı-siyahlılar, Eczacıbaşı'nı 3-2 yendi

Mücadelenin üçüncü setinde etkili olan taraf ise Eczacıbaşı Peron İstanbul oldu. Rakibine karşı oyun üstünlüğünü eline alan Eczacıbaşı, seti 25-19 kazanarak maçta durumu 2-1'e getirdi.

Dördüncü sette VakıfBank, Zehra Güneş ve Markova'nın bulduğu sayılarla ilk molaya 6-3 üstünlükle girdi. Mola sonrası Eczacıbaşı bulduğu üst üste sayılarla 11-9 öne geçince VakıfBank koçu Giovanni Guidetti'ye mola aldırdı. Setin geri kalan kısmında oyuna ağırlığını koyan Eczacıbaşı, 25-17 üstünlükle tamamlayarak durumu 2-2'ye getirip maçı final setine taşıdı.

Şampiyonlar Kupası'nda şampiyon VakıfBank! Sarı-siyahlılar, Eczacıbaşı'nı 3-2 yendi

Maçın netice seti de büyük çekişmeye sahne oldu. Bu sette rakibine 15-10 üstünlük kurmayı başaran VakıfBank, karşılaşmayı 3-2 kazandı ve 2026 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda şampiyon oldu.

Şampiyonlar Kupası'nda şampiyon VakıfBank! Sarı-siyahlılar, Eczacıbaşı'nı 3-2 yendi

VakıfBank, bu sonuçla tarihinde 6. kez Şampiyonlar Kupası'nda mutlu sona ulaştı. Sarı-siyahlılar son olarak 2022-2023 sezonunda kupayı müzesine götürmüştü.

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ETİKETLER
#VakıfBank
#Voleybol
#Axa Sigorta Şampiyonlar Kupası
#Eczacıbaşı Peron İstanbul
#Yavuz Akdemir
#Antaya Spor Salonu
#Spor
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