İtalyan tenisçi Jannik Sinner'den kötü haber

Teniste tek erkeklerde dünya bir numarası İtalyan sporcu Jannik Sinner ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Jannik Sinner, sosyal medya hesaplarından yaptığı videolu paylaşımda sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığını açıkladı.

Sinner, paylaşımında, "Doktorlarla birlikte dizim için bir tedavi sürecine ihtiyacım olduğuna karar verdik. Bu da 2026 sezonunun benim için resmen sona erdiği anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Jannik Sinner, geçen temmuz ayındaki Wimbledon şampiyonluğunun ardından sakatlığı nedeniyle hiçbir resmi müsabakada oynayamadı.

Beş kez grand slam şampiyonu, sezonu erken bitirme kararı alırken "Uzun vadeli kariyerimi düşünmem gerekiyor." ifadesini kullandı. 25 yaşındaki sporcu, "Yüzde yüz iyileşmek için elimden gelen her şeyi yapacağım." dedi.