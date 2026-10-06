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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 18:06
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 18:06

İtalyan tenisçi Jannik Sinner'den kötü haber

Tek erkeklerde dünya bir numarası İtalyan tenisçi Jannik Sinner'den kötü haber geldi. Sinner, devam eden diz sakatlığı nedeniyle bu yılın geri kalanında kortlara dönemeyeceğini duyurdu. Sinner, geçtiğimiz temmuz ayındaki Wimbledon şampiyonluğunun ardından sakatlığı nedeniyle hiçbir resmi müsabakada oynayamadı.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
İtalyan tenisçi Jannik Sinner'den kötü haber
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 18:06
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 18:06

Teniste tek erkeklerde dünya bir numarası İtalyan sporcu Jannik Sinner ile ilgili sıcak  bir gelişme yaşandı. Jannik Sinner, sosyal medya hesaplarından yaptığı videolu paylaşımda sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığını açıkladı.

İtalyan tenisçi Jannik Sinner'den kötü haber

Sinner, paylaşımında, "Doktorlarla birlikte dizim için bir tedavi sürecine ihtiyacım olduğuna karar verdik. Bu da 2026 sezonunun benim için resmen sona erdiği anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

İtalyan tenisçi Jannik Sinner'den kötü haber

Jannik Sinner, geçen temmuz ayındaki şampiyonluğunun ardından sakatlığı nedeniyle hiçbir resmi müsabakada oynayamadı.

Beş kez grand slam şampiyonu, sezonu erken bitirme kararı alırken "Uzun vadeli kariyerimi düşünmem gerekiyor." ifadesini kullandı. 25 yaşındaki sporcu, "Yüzde yüz iyileşmek için elimden gelen her şeyi yapacağım." dedi.

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ETİKETLER
#wimbledon
#Jannik Sinner
#İtalyan Sporcu
#Grand Slam Şampiyonu
#Sezonu Kapattı
#Spor
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