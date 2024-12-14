İspanya'da Türkiye korkusu: Hollanda'ya yenilmek belki daha hayırlı!

14 Aralık 2024 03:25 - Güncelleme : 14 Aralık 2024 03:29

FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde Türkiye’nin yer aldığı E Grubu’nda İspanya’nın da bulunup bulunmayacağı, mart ayında oynanacak Uluslar Ligi çeyrek finaline bağlı.. İspanyol basını, Türkiye’yi "tehlikeli bir rakip" olarak değerlendirirken, iki grup arasındaki zorluk farkına dikkat çekti.

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FIFA 2026 Dünya Kupası​ Avrupa Elemeleri kura çekimi, İsviçre​'nin Zürih kentinde gerçekleşti. Türkiye​'nin E Grubu'nda Gürcistan ve Bulgaristan ile mücadele edeceği elemelerde İspanya​'nın bu gruba dahil olma ihtimali bulunuyor.

İspanya'nın E Grubu'nda yer alabilmesi için, Uluslar Ligi çeyrek finalinde Hollanda'yı mağlup etmesi gerekiyor. Aksi halde İspanya, G Grubu'nda (Polonya, Finlandiya, Litvanya, Malta) mücadele edecek. İspanya Milli Takımı Yardımcı Antrenörü Pablo Amo, kura çekimi sonrası yaptığı açıklamada, "İnşallah E Grubu'nda oluruz. Ancak bu tamamen Hollanda maçının sonucuna bağlı. Şu anda bizim için en önemli olan şey, o maça en iyi şekilde hazırlanmak." dedi.

"HOLLANDA'YA YENİLMEK BELKİ DAHA HAYIRLI"

İspanyol basını, E Grubu'nda Türkiye ile, G Grubu'nda ise Polonya ile eşleşme ihtimallerini değerlendirerek her iki grubun zorluklarına dikkat çekti. Marca gazetesi, "Türkiye'nin Polonya'dan daha tehlikeli bir rakip olduğunu" vurgularken, esprili bir şekilde "Hollanda'ya yenilmek belki de daha hayırlı olur." yorumunda bulundu.

As gazetesi ise Türkiye'nin kadrosunu detaylı bir şekilde ele alarak Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Kenan Yıldız ve Barış Alper Yılmaz gibi yıldız oyuncuların İspanya için ciddi bir tehdit oluşturabileceğini ifade etti.

Haziran ayında düzenlenecek 4’lü finale katılma hedefinde olan İspanya, bu önemli eşleşme için hazırlıklarına odaklanmış durumda.