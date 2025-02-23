İsrail'e kırmızı kart! İspanya'da binlerce yürek bir oldu tepki gösterdi

Alavesli taraftarlar İsrail'e kırmızı kart gösterdi. Binlerce Alavesli aynı anda hareket etti ve anlamlı bir bütün oluşturdu. İşte İsrail soykırımına verilen tepkinin detayları.

La Liga'nın 25. haftasında kendi sahasında Espanyol ile oynayan Alaves'te, binlerce taraftardan anlamlı bir hareket geldi ve soykırıma tepki gösterildi. Mendizorroza Stadı'nda konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona eren maç öncesi Alavesli taraftarlar, yaptıkları koreografide Filistin bayrağı açarak ellerinde tuttukları kırmızı kartonlarla soykırımcı İsrail'e kırmızı kart göstererek tepkilerini ortaya koydu.

ULUSLARARASI MEN ÇAĞRISI

Tribünlerin bir bölümünde tamamen kırmızı bir görüntü oluştu. Taraftarlar, tribünlerde attıkları sloganlarda İsrail'in uluslararası spor organizasyonlardan men edilmesi çağrısında bulundu.

DÜNYA FUTBOLUNDA BÜYÜK TEPKİ

Dünya genelinde 30'dan fazla ülkede Filistin'e destek için protesto gösterileri düzenlemesi çalışmaları yaptığını duyuran Celtic'in "Yeşil Tugay" (Green Brigade) taraftar grubu, İskoçya ile birlikte İspanya'dan Şili'ye, Türkiye'den İtalya'ya Endonezya'dan Belçika'ya birçok ülkede yapılan maçlarda tribünlerden farklı dil, ırk ve dine mensup taraftarları bir araya getirerek "İsrail'e Kırmızı Kart Göster" (Show Israel The Red Card) pankartları açılmasını sağladı.