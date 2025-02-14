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Editor
 | Burak Ayaydın

İstanbul devinde Aykut Kocaman gelişmesi! Herkes ters köşe oldu

Fenerbahçe ve Konyaspor ile adı özdeşleşen Aykut Kocaman için İstanbul'da kritik planlamalar söz konusu. Başarılı çalıştırıcı Aykut Kocaman'ı yeni sezon yapılanmasına dahil eden Başakşehir, sürecin gelişimine göre hareket edecek.

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İstanbul devinde Aykut Kocaman gelişmesi! Herkes ters köşe oldu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
14.02.2025
saat ikonu 12:30
|
GÜNCELLEME:
14.02.2025
saat ikonu 12:35

Fenerbahçe ve Konyaspor'daki başarılarıyla hatırlanan Aykut Kocaman, Başakşehir için yeniden hedef listesine eklendi. 2021 yılında Başakşehir ile beklentileri karşılayamayan Aykut Kocaman'ın, İstanbul ekibinde tekrar gündeme gelmesi futbolseverleri şaşırttı. İşte flaş gelişmenin tüm detayları!

Başakşehir, Aykut Kocaman ile sözleşme imzaladı | Goal.com Türkçe

AYKUT KOCAMAN VE BAŞAKŞEHİR SÜRECİ

Süper Lig tablosunda ilk 4'ün dışında olan ve Avrupa'ya erken veda eden Başakşehir'de, yönetim açısından kritik kararlar alma süreci başladı. Teknik direktör Çağdaş Atan'ın sezonu nerede bitireceğine göre hareket edecek olan Başakşehir yönetimi, tüm ihtimalleri gözeterek yeni bir liste oluşturmayı hedefliyor ve takımın nasıl bir yapılanmaya gitmesi gerektiğini düşünüyor. Çağdaş hocanın lig sıralamasında ilk 4'ün dışında kalması halinde genel gidişatı gözden geçirecek olan Başakşehir yönetimi, Aykut Kocaman'ı aday listesinin başına yazdı. Önceki Başakşehir döneminde maç başına 1.14 puan ortalaması yakalayan Kocaman'ın, bu sefer başarılı olacağı düşünülüyor ve bir şans daha verilmesi planlanıyor.

Başakşehir'de Aykut Kocaman dönemi sona erdi | Goal.com Türkçe

UZUN ZAMANDIR TAKIM ÇALIŞTIRMIYOR

Geçtiğimiz dönemlerde de Süper Lig'e dönmeye hazır olduğunu birkaç kez vurgulayan Aykut Kocaman, en son 2021'de Başakşehir'i çalıştırmıştı.

ETİKETLER
#Spor
#başakşehir
#başakşehir
#türkiye süper lig
#aykut kocaman
#aykut kocaman
#Fenerbahçe
#Spor
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