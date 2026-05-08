İstanbul'daki UEFA Avrupa Ligi finali belli oldu: Aston Villa ile Freiburg karşı karşıya gelecek

UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçlarının ardından Freiburg ile Aston Villa finale adını yazdırdı. İki takım İstanbul'da kupanın sahibi olmak için mücadele edecek.

GİRİŞ:
08.05.2026
saat ikonu 01:48
|
GÜNCELLEME:
08.05.2026
saat ikonu 01:51

yarı rövanş maçlarının ardından finalistler belli oldu. Alman ekibi deplasmanda ilk maçta 2-1 mağlup olduğu Sporting Braga'yı evinde 3-1'le geçerek finale çıktı.

HABERİN ÖZETİ

UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçlarının ardından finale kalan takımlar belli oldu ve Aston Villa ile Freiburg finale yükseldi.
Freiburg, Sporting Braga'yı evinde 3-1 yenerek finale çıktı.
Aston Villa, Nottingham Forest'ı evinde 4-0 mağlup ederek finale yükseldi.
UEFA Avrupa Ligi finali 20 Mayıs Çarşamba günü saat 22.00'de Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.
Alman ekibine turu getiren golleri, 19. ve 72. dakikalarda Lukas Kübler ve 41. dakikada Johan Manzambi attı. Portekiz ekibinin tek golünü ise 79. dakikada Pau Victor kaydetti.

ASTON VİLLA EVİNDE FARK ATTI

Gecenin diğer mücadelesinde ise ilk maçta Nottingham Forest'e 1-0 mağlup olan rövanşta rakibini 4-0 mağlup ederek finale çıkan bir diğer takım oldu.

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri, 36. dakikada Ollie Watkins, 58. dakikada Emi Buendia (penaltıdan), 77 ve 80. dakikalarda John McGinn attı.

UEFA Avrupa Ligi finali 20 Mayıs Çarşamba günü saat 22.00'de Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

