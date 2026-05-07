 | Yasin Aşan

Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu! PSG ile Arsenal kupa için karşılaşacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final rövanş maçlarının heyecanı sona erdi. Yarı finalde Atletico Madrid'i elemeyi başaran Arsenal ile Bayern Münih'i elemeyi başaran Paris Saint-Germain (PSG), "Devler Ligi"nde finale yükseldi. PSG ile Arsenal arasındaki final mücadelesi 30 Mayıs Cumartesi günü Macaristan'da Puskas Arena'da oynanacak.

GİRİŞ:
07.05.2026
saat ikonu 01:01
|
GÜNCELLEME:
07.05.2026
saat ikonu 01:01

UEFA 'nde 2025-2026 sezonu heyecanı devam ediyor. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda yarı rövanş maçlarının tamamlanmasıyla birlikte finale yükselen takımlar belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025-2026 sezonu yarı final rövanş maçlarının ardından finale kalan takımlar belli oldu.
Arsenal, Atletico Madrid'i eleyerek 20 yıl sonra finale yükseldi.
Son şampiyon PSG, Bayern Münih'i eleyerek üst üste 2. kez finale kaldı.
Şampiyonlar Ligi finali 30 Mayıs Cumartesi günü Budapeşte'deki Puskas Arena'da PSG ile Arsenal arasında oynanacak.
ARSENAL, 20 YIL SONRA FİNALE YÜKSELDİ

"Devler Ligi"nde ilk finalisti belirleyen yarı final eşleşmesinde ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. İspanya'da oynanan turun ilk maçı 1-1'lik eşitlikle sona erdi. İngiltere'de oynanan rövanş maçını 1-0 kazanmayı başaran Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nde adını finale yazdıran ilk takım oldu.

Tarihinde sadece 2006 yılında "Devler Ligi"nde finale yükselen Arsenal, Atletico Madrid'i eleyerek 20 yıl sonra bu başarıyı tekrarladı. Londra temsilcisi, 20 yıl önce Fransa'da oynanan final maçında Barcelona'ya 2-1 yenilmişti.

SON ŞAMPİYON PSG, ÜST ÜSTE 2. KEZ FİNALDE

Şampiyonlar Ligi'nde ikinci finalisti belirleyen bir diğer yarı final eşleşmesinde Paris Saint-Germain () ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Fransa'da oynanan ve Şampiyonlar Ligi tarihine geçen turun ilk maçında kazanan taraf 5-4'lük skorla PSG oldu. Almanya'da oynanan rövanş maçının 1-1'lik beraberlikle sona ermesinin ardından PSG, Şampiyonlar Ligi'nde adını finale yazdıran ikinci takım oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu PSG, bu sonuçla üst üste 2, toplamda 3. finaline yükseldi. Fransa temsilcisi geçtiğimiz sene finalde Inter'i 5-0 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı başarmıştı. PSG, 2020'deki finalde ise Bayern Münih'e 1-0 mağlup olmuştu.

PSG-ARSENAL FİNALİ 30 MAYIS'TA

Şampiyonlar Ligi'nde yarı final aşamasının tamamlanmasının ardından gözler PSG ile Arsenal arasında oynanacak dev final maçına çevrildi.

PSG ile Arsenal arasındaki Şampiyonlar Ligi finali, 30 Mayıs Cumartesi günü TSİ 19.00'da Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.

