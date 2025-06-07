İstanbul'dan ayrılmıştı! Osimhen transferinde Galatasaray taraftarını üzecek haber

Galatasaray'da gösterdiği performans ile sezona damgasını vuran Victor Osimhen transferinde kritik gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray ve Al Hilal'ın bonservisi için kıyasıya rekabet ettiği Nijeryalı golcü, iddialara göre Suudi Arabistan ekibi için sağlık kontrolüne girecek.

Galatasaray'ın transfer listesinde ilk sırada yer alan Victor Osimhen cephesinde sıcak saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar ile Al-Hilal, Nijeryalı golcünün bonservisini almak için kıran kırana bir yarışa girmişti.

Son ortaya çıkan bilgilere göre Al Hilal, Victor Osimhen ile temel prensipte anlaştı ve ön sözleşmeyi imzaladı.

OSİMHEN SAĞLIK KONTROLÜNE GİRİYOR!

İngiliz basını talkSports muhabiri Ben Jakobs'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre Al-Hilal, Victor Osimhen'in sağlık kontrolü için randevu aldı.

Al-Hilal'in ayrıca Napoli ile görüşmeleri de nihayete erdirmek üzere olduğu iddia edildi. Suudi ekibinin bu hafta sonu Napoli ile son detayları netleştireceği belirtildi.

OSİMHEN BUGÜN İSTANBUL'DAN AYRILDI

Uzun süredir İstanbul'da tatiline devam eden Victor Osimhen, bugün saat 14:00'da İstanbul'dan ayrılarak ülkesi Nijerya'ya gitti.

Ünlü gazeteci Sacha Tavolieri'nin iddiasına göre ise Al-Hilal, Victor Osimhen'e önümüzdeki 48 saat içerisinde imzayı attıracak.

Suudi Arabistan ekibinin Victor Osimhen ile yıllık 35 milyon Euro maaş ve bonuslar üzerinden 3 yıllık anlaşmaya vardığı iddia edildi

OSİMHEN GALATASARAY KARNESİ

Victor Osimhen bu sezon Galatasaray ile toplam 41 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 3.236 dakika süre alan Victor Osimhen, toplam 37 gol ve 8 asist yaptı.

Sezon boyunca sadece 8 sarı kart gören Nijeryalı yıldız, Süper Lig'in 2024-2025 sezonunu gol kralı olarak tamamladı. Victor Osimhen sezon boyunca sadece 5 maçı ise sakatlıklarından dolayı kaçırdı.