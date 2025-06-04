Victor Osimhen transferinde Mbaye Diagne detayı: Galatasaray'da hesaplar karıştı!

Galatasaray'ın Victor Osimhen transferinde Mbaye Diagne hesapları başladı. Halihazırda Suudi Arabistan'da forma giyen Mbaye Diagne, aldığı maaş ile hem Victor Osimhen hem de Galatasaray adına transfer pazarlıklarını farklı bir noktaya çekti.

Victor Osimhen transferinde Galatasaray için Mbaye Diagne kritiği öne çıktı. Mbaye Diagne; Süper Lig sonrasında Suudi Arabistan'da forma giyerken, Victor Osimhen ve Galatasaray arasındaki pazarlıklarda da farklı bir süreç gelişti.

GALATASARAY'DA VICTOR OSIMHEN TRANSFERİ İÇİN MBAYE DIAGNE HESAPLARI

Galatasaray; Victor Osimhen pazarlıklarında maaş kritiğiyle uğraşırken, Mbaye Diagne için menajerler tarafından verilen bilgi tüm hesapları karıştırdı! Halihazırda Galatasaray'ın Victor Osimhen'e 15 milyon Euro maaş teklif ettiği pazarlıklarda, menajerler tarafından Mbaye Diagne'nin yıllık kazancı konusu öne çıkarıldı. Galatasaray'ın eski futbolcusu Mbaye Diagne, Neom SC'den aldığı senelik 10 milyon Dolar ile Victor Osimhen tarafında farklı beklentilere sebep oldu! Halihazırda Mbaye Diagne'nin 10 milyon Dolar aldığı Suudi Arabistan pazarında, Victor Osimhen için çok yüksek maaş teklifleri olacağı ve Galatasaray'ın önerdiği 15 milyon Euronun artması gerekeceği bir ortam oluştu.

VICTOR OSIMHEN'DEN GALATASARAY'A TRANSFER ŞARTI!

Galatasaray ile pazarlık masasına oturan Victor Osimhen, yaşananlardan hareketle yönetime flaş bir istekte bulundu. Galatasaray'da kalmak için en iyi teklifi zorlayan Victor Osimhen, sonraki satışı hedef gösterdi ve kâr payı üzerinden %30 komisyon istedi! Esasen ise Nijeryalı yıldız, son olarak da Galatasaray'dan 4+1 yıllık sözleşme beklentisiyle de mali anlamda ciddi bir kaos sürecine sebep oldu.

MBAYE DIAGNE'NİN TAKIMI NEOM SC DE VICTOR OSIMHEN İÇİN MASADA

Mbaye Diagne'nin başarılı performansıyla birlikte Suudi Arabistan Pro Lig'e yükselen Neom SC, Victor Osimhen için de ayrıca planlar yapıyor. Şu anda Mbaye Diagne'ye yıllık 10 milyon Dolar maaş veren Neom, Victor Osimhen için ligin en yüklü kontratlarından birini önermeye hazırlanıyor.

VICTOR OSIMHEN VE GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla bu sezon 41 maça çıkan Victor Osimhen, kazanılan zaferlerde başrolde yer almış ve 37 gol ile 8 asistlik önemli bir katkı sağlamıştı.