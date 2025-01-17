İstanbulspor, Alp Tutar transferini açıkladı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
17 Ocak 2025 21:10 - Güncelleme : 17 Ocak 2025 21:28
Trendyol 1. Lig kulübü İstanbulspor, 27 yaşındaki kaleci Alp Tutar'ı kadrosuna kattı.
Trendyol 1. Lig takımı İstanbulspor, kadrosuna Alp Tutar'ı kattı. Sarı-siyahlılar, 24 Erzincanspor forması giyen 27 yaşındaki kalecinin transferini duyurdu.
Hollanda kulübü Ajax altyapısında futbola başlayan Alp Tutar daha sonra Vitesse altyapısı, Elinkwijk altyapısı, Almere City altyapısı, Anadolu Selçukluspor, Eyüpspor, Kırklarelispor, Samsunspor, Bucaspor 1928, Isparta 32 Spor ve 24 Erzincanspor formalarını terletti.
Kaynak: tgrthaber.com