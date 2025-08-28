İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri! Sarı-lacivertlilerin torbası belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Benfica'nın konuğu oldu. Estádio da Luz Stadyumu'nda TSİ 22.00'de başlayan karşılaşmada Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic düdük çaldı.

KEREM AKTÜRKOĞLU FENERBAHÇE'NİN HAYALLERİNİ YIKTI

Sarı-lacivertliler, mücadeleyi Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golle 1-0 kaybetti ve Devler Ligi'ne katılamadı. Bu sonucun ardından Benfica, Şampiyonlar Ligi'ne giderken, sarı-lacivertliler yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Yoluna Avrupa Ligi'nde lig aşamasından devam edecek Fenerbahçe'nin tüm muhtemel rakipleri, 28 Ağustos Perşembe günü oynanacak play-off turu rövanş maçlarının ardından belli olacak. UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi 29 Ağustos Cuma günü gerçekleştirilecek. Kura çekimi, TSİ 14.00'te başlayacak.

Sarı-lacivertliler lig aşamasında evinde 4, deplasmanda 4 maça çıkacak. Lig aşamasını ilk 8'de tamamlaması halinde Fenerbahçe direkt son 16 turuna kalacak. Sarı-lacivertliler, 16 ila 24. sıralar arasında yer alması halinde ise son 16 için play-off oynayacak.

KESİNLEŞEN RAKİPLER

Fenerbahçe'nin bugün itibariyle Avrupa Ligi'ndeki 24 muhtemel rakibi netleşti. İşte kesinleşen muhtemel rakipler…

1.Torba: Roma, Porto, Rangers, Feyenoord, Lille, Dinamo Zagreb, Real Betis, Salzburg, Aston Villa

2.Torba: FENERBAHÇE, Kızılyıldız, Lyon, Viktoria Plzen, Ferencvaros, Celtic

3.Torba: Basel, Freiburg, Nottingham Forest, Sturm Graz, Nice, Bologna

4.Torba: Celta Vigo, Stuttgart, Go Ahead Eagles, Brann