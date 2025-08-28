Kerem Aktürkoğlu neden galibiyet pozunda yok? Teknik direktör Lage'den flaş açıklama

Benfica, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe’yi Kerem Aktürkoğlu’nun attığı golle 1-0 mağlup ederek tur atladı. Ancak maç sonrası çekilen galibiyet fotoğrafında Kerem’in bulunmaması dikkatleri üzerine çekti.

DOPİNG KONTRODLÜNE GİTMİŞ

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, Kerem Aktürkoğlu’nun neden fotoğrafta yer almadığını açıkladı. Lage, milli oyuncunun maç sonrası doping kontrolüne gittiği için takım pozunda bulunamadığını belirtti.

"KEREM BURADA MUTLU"

Lage, Kerem hakkında ayrıca övgü dolu sözler söyledi: “Oyuncuya baktığımızda konsantre, antrenmanlarda takıma destek olan bir isim görüyoruz. Kerem bizim 7 numaralı oyuncumuz, burada mutlu. Teklifler almasına rağmen Benfica ile aynı hedefte ilerlemeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'YE TRANSFER OLACAK MI?

Fenerbahçe yaz transfer döneminde milli yıldızı kadrosuna katmak için büyük çaba sarf etmişti. Ancak Benfica, iki kulübün Şampiyonlar Ligi’nde karşılaşma ihtimali nedeniyle süreci ağırdan aldı. Kerem Aktürkoğlu’nun Fenerbahçe’ye transferi konusunda önümüzdeki günlerde yeni bir gelişme yaşanıp yaşanmayacağı belirsizliğini koruyor.