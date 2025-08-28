Menü Kapat
Avatar
Editor
 Suat Vilgen

Kerem Aktürkoğlu neden galibiyet pozunda yok? Teknik direktör Lage'den flaş açıklama

Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe’yi 1-0 mağlup eden Benfica’da, galibiyetin mimarı Kerem Aktürkoğlu’nun takım pozunda yer almaması merak uyandırdı. Teknik direktör Bruno Lage, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Kerem Aktürkoğlu neden galibiyet pozunda yok? Teknik direktör Lage'den flaş açıklama
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
28.08.2025
09:04
|
GÜNCELLEME:
28.08.2025
09:11

, Şampiyonlar Ligi play-off turunda ’yi ’nun attığı golle 1-0 mağlup ederek tur atladı. Ancak maç sonrası çekilen galibiyet fotoğrafında Kerem’in bulunmaması dikkatleri üzerine çekti.

Kerem Aktürkoğlu neden galibiyet pozunda yok? Teknik direktör Lage'den flaş açıklama
Portekiz basınından çarpıcı Fenerbahçe yorumu: Orta sıra takımı!

DOPİNG KONTRODLÜNE GİTMİŞ

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Benfica Teknik Direktörü , Kerem Aktürkoğlu’nun neden fotoğrafta yer almadığını açıkladı. Lage, milli oyuncunun maç sonrası doping kontrolüne gittiği için takım pozunda bulunamadığını belirtti.

Kerem Aktürkoğlu neden galibiyet pozunda yok? Teknik direktör Lage'den flaş açıklama

"KEREM BURADA MUTLU"

Lage, Kerem hakkında ayrıca övgü dolu sözler söyledi: “Oyuncuya baktığımızda konsantre, antrenmanlarda takıma destek olan bir isim görüyoruz. Kerem bizim 7 numaralı oyuncumuz, burada mutlu. Teklifler almasına rağmen Benfica ile aynı hedefte ilerlemeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Kerem Aktürkoğlu neden galibiyet pozunda yok? Teknik direktör Lage'den flaş açıklama

FENERBAHÇE'YE TRANSFER OLACAK MI?

Fenerbahçe yaz transfer döneminde milli yıldızı kadrosuna katmak için büyük çaba sarf etmişti. Ancak Benfica, iki kulübün Şampiyonlar Ligi’nde karşılaşma ihtimali nedeniyle süreci ağırdan aldı. Kerem Aktürkoğlu’nun Fenerbahçe’ye transferi konusunda önümüzdeki günlerde yeni bir gelişme yaşanıp yaşanmayacağı belirsizliğini koruyor.

#kerem aktürkoğlu
#kerem aktürkoğlu
#benfica
#benfica
#bruno lage
#Fenerbahçe
#Fenerbahçe
#Futbol
