Portekiz basınından çarpıcı Fenerbahçe yorumu: Orta sıra takımı!

Benfica'ya İstanbul'daki 0-0'lık ilk maçın rövanşında 1-0 kaybederek 16 yıl art arda Şampiyonlar Ligi'nin dışında kalan Fenerbahçe, bir kez daha taraftarlarını hüsrana uğratırken UEFA Avrupa Ligi'ni yolunu tuttu. Temsilcimizin maçta ortaya koyduğu etkisiz futbol büyük eleştiri konusu olurken, Portekiz basınında sarı-lacivertli takım hakkında dikkat çeken tespitler yer aldı.

"AVRUPA LİGİ'NE DÜŞMEYİ HAK EDİYOR"

A Bola gazetesinde dün akşamki maç hakkındaki yazıda, Fenerbahçe'nin maç boyunca En Neysri'nin 72. dakikada direkten dönen kafa şutu dışına hiçbir varlık gösteremediği belirtilirken, "Fenerbahçe Avrupa Ligi'n düşmeyi hak ediyor" yorumuna yer verildi.

"İki takım arasında kocaman bir dünya var" başlıklı yazıda "Benfica Türk takımından açıkça üstündü. Fenerbahçe'nin En-Nesyri'nin kafa vuruşuyla topu Trubin'in üst direğine göndermesi dışında neredeyse hiçbir varlık gösteremedi. Mourinho, bir hafta önce Benfica'yı favori olarak adlandırmayı reddetmişti . Ama şimdi şunu söyleyebiliyor: Benfica favoriydi ve her iki maçı da 1-0'lık zayıf bir galibiyetle tamamlamasına rağmen bu favoriliği doğruladı." ifadelerine yer verildi.

"ORTA SIRA TAKIMI"

Benfica'nın maçın başından sonuna kadar oyunun hakimiyetini koruduğu belirtilen yazıda "Fenerbahçe, Portekiz Ligi'nde orta sıralarda yer alan bir takımı andırıyordu: Trubin karşısında tek bir isabetli şut bile yoktu. Bu, tur hayali için yetersizdi" denildi.