En iyiler belli oldu! İşte 2025’in elektrikli otomobilleri

Kasım 22, 2025 12:41
1
2025'in en iyi elektrikli otomobilleri

Elektrikli otomobil piyasası günden güne büyüyor. Dünya çapında milyonlarca kullanıcı seçenek listesine mutlaka elektrikli araç ekliyor. Hem enerji verimliliği hem de sıfır emisyon hedefiyle memnuniyet vaadinde bulunan bu araçlar günden güne popülerlik kazanıyor. 2025 yılı sona ererken yapılan listelerden biri de yılın en iyi elektrikli araçları oldu…

2
2025'in en iyi elektrikli otomobilleri

Elektrikli araçlar yollarda artık daha sık görünüyor. EPDK verilerine göre ekim verilerine göre Türkiye genelinde 36 bin 361 şarj soketinde 2 milyon 328 bin 190 şarj işlemi gerçekleşti. Günden güne büyüyen elektrikli otomobil piyasasının en popüler araçları da yıl sonu yaklaşırken kamuoyu ile paylaşıldı.

3
2025'in en iyi elektrikli otomobilleri

Sessiz çalışması, hızlanma süresinin kısa olması, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kaynakları ile uyumlu olması gibi birçok avantaj elektrikli otomobillerin tercih edilmesini sağlıyor. Diğer yandan dünyaca ünlü otomotiv devleri de elektrikli araçların gelişmesine büyük bütçeler ayırıyor. Her geçen gün daha da kusursuz hale getirilen bu otomobiller kendi segmentinde büyük bir rekabet içinde. Yarış halinde olan elektrikli araçların en iyileri ise farklı özellikleri nedeniyle en iyiler listesinde farklı sıralarda yer alıyor.

İşte 2025’in en iyi elektrikli otomobilleri

4
2025'in en iyi elektrikli otomobilleri

BMW iX M60

BMW’nin elektrikli SUV modeli iX M60, güçlü performans ve konforu bir araya getiriyor.

566 km menzile sahip olan araç 100 kilometreye 3,8 saniyede çıkabiliyor.

Gelişmiş sürüş destek sistemleri, premium iç mekân gibi özelliklere sahip olan iX M60, aileler ve uzun yolculuk yapan kullanıcılar tarafından tercih ediliyor.

5
2025'in en iyi elektrikli otomobilleri

TESLA MODEL S PLAID

Yüksek performans ve uzun menzil arayan kullanıcılar için ideal olan Tesla Model S Plaid, 650 km menzile sahip.

0-100 km/s Hızlanması 2,1 saniye olan aracın öne çıkan özelliklerine bakıldığında otonom sürüş desteği, gelişmiş batarya yönetimi öne çıkıyor. Ayrıca elektrikli araç hem sürüş keyfi hem de lüks iç tasarımıyla dikkat çekiyor.

6
2025'in en iyi elektrikli otomobilleri

MERCEDES-BENZ EQS 580

EQS 580, Mercedes’in elektrikli amiral gemisi olarak görülüyor. Lüks ve teknolojiyi kusursuz bir şekilde harmanlayan araç 630 km menzile sahip. 0-100 km/s Hızlanma seviyesi 4.1 saniye olan aracın öne çıkan özellikleri arasında MBUX Hyperscreen, ultra konforlu kabin yer alıyor.

Sessiz sürüş ve sofistike tasarım arayanların favorisi olan EQS 580 en iyi elektrikli araçlar listesinde de ilk sıralarda yer alıyor.

7
2025'in en iyi elektrikli otomobilleri

FORD MUSTANG MACH-E GT

SUV model bir elektrikli araç olan Ford Mustang Mach-E GT, performans ve pratikliği uyumlu bir şekilde bir araya getiriyor. 500 km menzile sahip olan araç 100 km hıza 3.7 saniyede çıkabiliyor.

Spor sürüş modu ve geniş iç hacim ile beğeni toplayan Mach-E GT, şehir içi kullanım ve hafta sonu kaçamakları için ideal olarak gösteriliyor.

8
2025'in en iyi elektrikli otomobilleri

HYUNDAİ IONIQ 6

Elektrikli sedan modeller arasında yer alan Hyundai Ioniq 6, aerodinamik tasarımı ve verimli bataryasıyla kullanıcıların favorileri aralarında yer alıyor. 614 km menzile sahip olan 0-100 km/s Hızlanma süresi ise  5.1 saniye

Hızlı şarj desteği ve düşük enerji tüketimi dikkat çeken Ioniq 6, ekonomik ve çevre dostu sürüş arayan kullanıcıların beğenileri arasında yer alıyor.

9
2025'in en iyi elektrikli otomobilleri

RIVIAN R1T

Elektrikli pikap segmentinde öne çıkan yenilikçi bir model olarak tanımlanan Rivian R1T, 480 km menzile sahip.

Off-road kabiliyeti ve modüler iç tasarımı ile öne çıkan araç 3.0 saniye 0-100 km/s Hızlanma süresine sahip. Üstelik macera ve açık hava tutkunları için güçlü bir elektrikli seçenek sunuyor.

