En iyiler belli oldu! İşte 2025’in elektrikli otomobilleri

FORD MUSTANG MACH-E GT

SUV model bir elektrikli araç olan Ford Mustang Mach-E GT, performans ve pratikliği uyumlu bir şekilde bir araya getiriyor. 500 km menzile sahip olan araç 100 km hıza 3.7 saniyede çıkabiliyor.

Spor sürüş modu ve geniş iç hacim ile beğeni toplayan Mach-E GT, şehir içi kullanım ve hafta sonu kaçamakları için ideal olarak gösteriliyor.