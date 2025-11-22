Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Tarımda yerli ve yabancı üreticiler yeni iş fırsatları için Antalya'da buluştu

Tarım sektöründe 36 ülkeden 725 firma temsilcisini Antalya'da buluşturan Growtech Tarım Fuarı, yeni işbirliklerin oluşmasına ve ülke ihracatına katkı sunuyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Tarımda yerli ve yabancı üreticiler yeni iş fırsatları için Antalya'da buluştu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.11.2025
saat ikonu 12:43
|
GÜNCELLEME:
22.11.2025
saat ikonu 12:48

Dünyanın önemli tarım fuarlarından Growtech , ANFAŞ Kongre ve Fuar Merkezi'nde akıllı tarım ve teknolojileri, sera, , tohum, fide, bitki konularındaki paneller ve firmalar arasındaki ikili görüşmelerle tamamlandı.

Yerli ve yabancı firmaları bir araya getiren ve bu yıl 24'üncüsü gerçekleştirilen fuar, uzun soluklu ticari ortaklıkların zeminini oluşturdu.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, AA muhabirine, tarımda üretim ve ihracatta önemli bir paya sahip Antalya'nın, bu sektörde geniş bir kitleye ulaşan fuara ev sahipliği yapmasının önemli olduğunu söyledi.

Fuarın orta ve uzun vadede ihracatçılara destek verdiğine işaret eden Çavuşoğlu, "Fuara bu yıl 36 ülkeden 700'ün üzerinde firma katıldı. Bölgemiz özellikle Antalya, örtü altı üretimde Türkiye'de bir numara, Türkiye'nin neredeyse kış sebzelerinin pek çoğunu bölgemiz karşılıyor. Kendimizle de yetinmiyoruz, ihracatta da ciddi rakamlara ulaşıyoruz. Tüm Avrupa'ya, komşu ülkelere, Rusya'ya hatta uzak ülkelere de yüksek oranlarda yapıyoruz. Önce kendi vatandaşımızı sonra da yurt dışındaki insanları besliyoruz." diye konuştu.

Tarımda yerli ve yabancı üreticiler yeni iş fırsatları için Antalya'da buluştu

YERLİ YABANCI ÜRÜNLER SERGİLENİYOR

Growtech Antalya Tarım Fuarı Koordinatörü Engin Er de fuarla 24'üncü kez yerli ve yabancı firmaları bir araya getirdiklerini, bu yıl en yüksek firma sayısına ulaştıklarını belirtti. Fuarda akıllı tarım, tohumculuk, gübre, sulama sistemleri, fide ve teknolojileri konularında yeni trendler sergilendiğini, oturumlar gerçekleştirildiğini anlatan Er, bu yıl fuarda girişimcilere yönelik özel bir bölüm oluşturduklarını ifade etti.

Yeni kurulmuş, teknolojiyi en iyi şeklinde kullanan firmalara yönelik bir yarışma düzenlediklerini ve 30'dan fazla firmanın yarışmaya başvurduğunu bildiren Er, bunların 8'inin katılmaya hak kazandığını özellikle gençlerin fikirlerini, ürünlerini sektörle paylaşma imkanı bulduğunu dile getirdi.

Fuarda 86 konuşmacının katılımıyla 23 oturum gerçekleştirildiğini kaydeden Er, bu tür etkinliklerin de sektörün gelişmesinde önemli rol oynadığını söyledi.

Türkiye'nin tarımda iyi bir noktada olduğunu vurgulayan Er, "Tarımsal üretim olarak Avrupa'da birinci, dünyada 7'nci sıradayız. Aslında önemli bir konumdayız. Daha da iyi olmak için bu fuarı düzenliyoruz. Buraya gelen ziyaretçiler geri döndüklerinde daha verimli üretimler yapabiliyor. O yüzden buradaki yenilikleri takip etmek gerekiyor." şeklinde konuştu.

Er, fuarda hem Türk tarımını şekillendirecek hem de dünyadaki gelişmelerin sektöre aktarıldığı bir Tarım Diplomasi Forumu gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Fuarın uzun vadede devam edecek ticari ortaklıkların zeminini de oluşturduğuna dikkati çeken Er, konuşmasına şöyle devam etti: "Hem Türk firmaları hem de uluslararası firmalar yeni ürünlerini bu fuara saklıyorlar, yıllık anlaşmalarını burada yapıyorlar. Buna göre ne kadarlık üretim yapacaklarını belirliyorlar. Yıllardır böyle oldu. Verim aldıkları için her yıl buraya geliyorlar. Yerli ve yabancı sektör paydaşları her yıl bu fuarı bekliyor. Burada ön görüşme yapıyorlar, el sıkışıyorlar."

Tarımda yerli ve yabancı üreticiler yeni iş fırsatları için Antalya'da buluştu

YURT DIŞINA AÇILMAK İSTEYEN FİRMALAR İÇİN ÖNEMLİ BİR FUAR

Elma Tarım Fidancılık Firması Genel Müdürü Tolga Kankaya ise meyve fidanı üretiminde faaliyet gösterdiklerini ve 10 yıldır fuara katıldıklarını söyledi.

Her yıl yeni çeşitleri fuarda üreticilere gösterdiklerini anlatan Kankaya, "Ağırlıklı olarak elma, şeftali, kayısı, kiraz, armut, vişne üretimi yapıyoruz. Kara leke tutmayan elma türlerini tanıtıyoruz. Hem yurt içine hem de yurt dışına satış yapıyoruz. Uluslararası bir fuar, dünyanın her yerinden gelen üreticiler var, bütün ürünlerinizi dünyaya tanıtmak için önemli bir nokta." diye konuştu.

Fuara Azerbaycan'dan katılan Mars Agro Firması Genel Müdürü Hasan Tahsin Sevinç de fidan üretimi, bahçe kurulumu, sulama sistemleri, teknik destek alanlarında çalıştıklarını dile getirdi.

Tarımda yerli ve yabancı üreticiler yeni iş fırsatları için Antalya'da buluştu

Fuara 3 yıldır katıldıklarını ve burada farklı pazarlara da ulaşabildiklerini belirten Sevinç, "Antalya tarımın merkezi ve bu fuara da yurt dışından çok fazla katılım oluyor. Daha kolay iletişim kurabiliyoruz. Güzel ve verimli bir organizasyon." dedi.

Taşpınar Firması AR-GE Müdürü Ahmet Konuk ise hububat alanında üretim yaptıklarını kaydetti. İç ve dış piyasaya satış yaptıklarını anlatan Konuk, fuarın özellikle yurt dışına açılmak isteyen firmalar için önemli olduğunu, ürünlerini tanıtarak pazarladıklarını ifade etti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yastık altı yapanlara kötü haber! Altın kiralama modeli Türkiye'ye geliyor
Emeklilere 6 bin lira cepte! Maaş, ikramiye, bakım ve sosyal haklarda yeni dönem: 3 bakanlıktan ortak proje
ETİKETLER
#antalya
#ihracat
#sulama
#Akıllı Tarım
#Tarım Fuarı
#Growtech Antalya
#Seracılık
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.