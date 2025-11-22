Açtı ağzını yumdu gözünü! Jimmy Kimmel, Trump'ı kendi silahıyla vurdu: "Sessiz ol domuzcuk"

ABD Başkanı Donald Trump'ın perşembe günü kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda hedef aldığı ABD'li komedyen Jimmy Kimmel'den dikkat çeken bir karşılık geldi.

Başkan Trump paylaşımında Kimmel'ın hiç yeteneği olmadığını ve reytinglerinin düşük olduğunu ileri sürerek ABC'den sunucunun programını iptal etmesini istedi.

"AZMİNİZİ TAKDİR EDİYORUM KARTANESİ"

The Guardian'ın haberine göre, Kimmel aynı gece yayınlanan programında Trump'a doğrudan cevap verdi. Kimmel, "bir yıl içinde ikinci kez programının iptali için çağrı yapıldığını" hatırlattı ve "Eylülde de denedin, işe yaramadı. Ama azminizi takdir ediyorum başkan" ifadelerine yer verdi.

Canlı yayında Trump için alıngan kişilere karşı kullanılan "snowflake" (kartanesi) ifadesini kullanan Kimmel, Bir komşudan bu kadar tehdit alsanız, hakim anında uzaklaştırma kararı verirdi. Bu adamın çılgın olduğunu söylerdi" diye konuştu.

"İSTİFA EDERİM SENİN DE İSTİFA ETMEN KARŞILIĞINDA"

Ünlü komedyen Kimmel, Trump'a meydan okuyarak, "Ben istifa ederim ama senin de istifa etmen karşılığında. Beraber güneşin batışına doğru gideriz" dedi.

Bu arada Kimmel burada da durmayarak Trump'ın kısa süre önce Bloomberg News muhabirine söylediği sözlere atıfta bulunarak ABD'li lidere canlı yayında "Sus domuzcuk" ifadesini kullandı.

İkili arasında krizin çıkmasına neden olan şey ise Kimmel'ın bir önceki programında Epstein belgelerinin açıklanmasını "kasırga" olarak niteleyip Trump'ın bu kasırgaya karşı mücadele etmek zorunda kalacağını ima etmesiydi.