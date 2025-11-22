Menü Kapat
19°
Editor
Editor
 Berkay Alptekin

Açtı ağzını yumdu gözünü! Jimmy Kimmel, Trump'ı kendi silahıyla vurdu: "Sessiz ol domuzcuk"

ABD'li ünlü komedyen Jimmy Kimmel, Donald Trump'ın programını iptal etme çağrısına sert karşılık verdi. Öte yandan Kimmel, Trump'a meydan okuyarak kendisinin istifa etmesi karşılığında Trump'ın da istifa etmesini teklif etti.

Açtı ağzını yumdu gözünü! Jimmy Kimmel, Trump'ı kendi silahıyla vurdu:
ABD Başkanı 'ın perşembe günü kendi sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda hedef aldığı ABD'li komedyen Jimmy Kimmel'den dikkat çeken bir karşılık geldi.

Başkan Trump paylaşımında Kimmel'ın hiç yeteneği olmadığını ve reytinglerinin düşük olduğunu ileri sürerek ABC'den sunucunun programını iptal etmesini istedi.

Açtı ağzını yumdu gözünü! Jimmy Kimmel, Trump'ı kendi silahıyla vurdu: "Sessiz ol domuzcuk"

"AZMİNİZİ TAKDİR EDİYORUM KARTANESİ"

The Guardian'ın haberine göre, Kimmel aynı gece yayınlanan programında Trump'a doğrudan cevap verdi. Kimmel, "bir yıl içinde ikinci kez programının iptali için çağrı yapıldığını" hatırlattı ve "Eylülde de denedin, işe yaramadı. Ama azminizi takdir ediyorum başkan" ifadelerine yer verdi.

Canlı yayında Trump için alıngan kişilere karşı kullanılan "snowflake" (kartanesi) ifadesini kullanan Kimmel, Bir komşudan bu kadar tehdit alsanız, hakim anında uzaklaştırma kararı verirdi. Bu adamın çılgın olduğunu söylerdi" diye konuştu.

Açtı ağzını yumdu gözünü! Jimmy Kimmel, Trump'ı kendi silahıyla vurdu: "Sessiz ol domuzcuk"

"İSTİFA EDERİM SENİN DE İSTİFA ETMEN KARŞILIĞINDA"

Ünlü komedyen Kimmel, Trump'a meydan okuyarak, "Ben istifa ederim ama senin de istifa etmen karşılığında. Beraber güneşin batışına doğru gideriz" dedi.

Bu arada Kimmel burada da durmayarak Trump'ın kısa süre önce Bloomberg News muhabirine söylediği sözlere atıfta bulunarak ABD'li lidere canlı yayında "Sus domuzcuk" ifadesini kullandı.

İkili arasında krizin çıkmasına neden olan şey ise Kimmel'ın bir önceki programında Epstein belgelerinin açıklanmasını "kasırga" olarak niteleyip Trump'ın bu kasırgaya karşı mücadele etmek zorunda kalacağını ima etmesiydi.

Donald Trump imzayı attı: Epstein dosyaları yayınlanacak
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkesin ardından İsrail Meclisi'nde
ETİKETLER
#Politika
#donald trump
#komedi
#truth social
#Tvos
#Jimmy Kimmel
#Söz Savaşları
#Dünya
