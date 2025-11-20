Menü Kapat
 Onur Kaya

Donald Trump imzayı attı: Epstein dosyaları yayınlanacak

ABD Başkanı Donald Trump, kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılanırken cezaevinde ölü bulunan Jeffrey Epstein hakkında dosyaların yayınlanmasını kabul ederek tasarıya imza attı. Dosyadan kendisinin değil Demokratlarının adının çıkacağını savunan Trump, "Bu son aldatmaca da tıpkı diğerleri gibi Demokratların elinde ters tepecek, gerçekler ortaya çıkacak" dedi.

20.11.2025
saat ikonu 08:07
20.11.2025
saat ikonu 08:39

ABD Başkanı Donald Trump, tüm dünyanın merakla beklediği Epstein dosyasına imzayı attı. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kongre'nin onaylayarak Beyaz Saray'a gönderdiği "Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası" adlı tasarıyı imzaladığını duyurdu.

"GERÇEKLER ORTAYA ÇIKACAK"

Trump, Epstein olayıyla kendisinin değil, eski ABD Başkanı Bill Clinton başta olmak üzere bazı ünlü Demokratların ilgisinin olduğunu ve dosyaların açıklanmasıyla bu gerçeklerin tamamen ortaya çıkacağını savundu.

Bill Clinton'ın Epstein'in uçağıyla 26 kez seyahat ettiğini iddia eden ABD Başkanı, açıklamasında, "Artık Demokratlar ve Jeffrey Epstein ile olan bağlantıları hakkındaki gerçekler yakında ortaya çıkacaktır çünkü Epstein dosyalarının açıklanması için söz konusu yasa tasarısını imzaladım." ifadesini kullandı.

Donald Trump imzayı attı: Epstein dosyaları yayınlanacak

DEMOKRATLARI SUÇLADI

Kendisinden önce görevde bulunan Joe Biden yönetiminin ise "Demokrat Epstein ile ilgili tek bir dosya ya da sayfa bile teslim etmediğini" ve "konu hakkında konuşmayı bile reddettiğini" vurgulayan Trump, "Demokratlar, Cumhuriyetçi Parti’den çok kendilerini etkileyen ‘Epstein’ meselesini, bizim muazzam başarılarımızı gölgelemek için kullandılar" iddiasında bulundu.

Donald Trump imzayı attı: Epstein dosyaları yayınlanacak

"BU ALDATMACA ELLERİNDE TERS TEPECEK"

Biden’in 4 yıllık görevi süresince ABD’nin Demokratların ürettiği birçok "cadı avı" ve "aldatmaca" ile yıpratıldığını savunan Trump, "Bunların tamamı ülkemiz için son derece zararlı ve ayrıştırıcıydı; Cumhuriyetçilerin ve Trump yönetiminin yaptığı olağanüstü işleri gölgelemek ve dikkatleri dağıtmak için yapıldı" dedi. Kendisini hedef alan Epstein ile iddiaları "aldatmaca" olarak niteleyen Trump, "Bu son aldatmaca da tıpkı diğerleri gibi Demokratların elinde ters tepecek" açıklamasında bulundu.

Donald Trump imzayı attı: Epstein dosyaları yayınlanacak

KONGRE'DE KABUL EDİLMİŞTİ

Amerikan kamuoyunun uzun süredir sonucunu merakla beklediği Epstein dosyalarının açılmasına yönelik yasa tasarısı, Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Kongre'nin her iki kanadında da kabul edilmişti.

Kongre'deki bu adım, ABD Başkanı Donald Trump'ın "dosyaların kamuoyuna açıklanması yönünde fikir değiştirmesinin" ardından gelmişti.

JEFFREY EPSTEIN OLAYI

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesindeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

Donald Trump imzayı attı: Epstein dosyaları yayınlanacak

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile incelemesi sonucunda ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

"İSRAİL İÇİN ÇALIŞIYOR"

ABD'li gazeteci Tucker Carlson da Epstein'ın, "İsrail için çalıştığını, başkent Washington'da herkesin aynı şekilde düşündüğünü ancak açıkça söylenemediğini" iddia etmişti.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi ise Epstein'ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in, Epstein'ın 50'nci doğum günü vesilesiyle tanıdıklarından ona yönelik mektup yazmasını istediğini, bunlardan birinin de Trump'a ait olduğunu öne sürmüştü.

