Sadece bir haftada vücudunuzu şaşırtın! Metabolizmayı roket hızına çıkaran ve yağ yakan 5 gizli iksir!

YEŞİL ÇAY VE MATCHA: YAĞ HÜCRELERİNİN KORKULU RÜYASI OLAN KATEŞİN DEPOSU

Zayıflama ve metabolizma denince akla ilk gelen isim şüphesiz yeşil çaydır, ancak onun çok daha konsantre ve güçlü bir versiyonu olan Matcha'yı da unutmamak gerekir. Her iki çay da EGCG (epigallokateşin gallat) adı verilen çok güçlü bir antioksidan içerir. Bilimsel araştırmalar, bu bileşenin metabolizma hızını dinlenme halindeyken bile yüzde 4 ila yüzde 5 oranında artırabildiğini kanıtlamıştır. Özellikle karın bölgesindeki inatçı yağların mobilizasyonunu sağlayan bu çaylar, sporla birleştiğinde etkisini ikiye katlar. Matcha, yeşil çay yapraklarının gölgede yetiştirilip toz haline getirilmiş hali olduğu için, yapraktaki tüm besin değerlerini suya geçirir ve klasik yeşil çaya göre 10 kat daha fazla antioksidan sağlar. Egzersizden yarım saat önce içilen bir fincan yeşil çay veya matcha, spor sırasındaki yağ yakımını maksimum seviyeye çıkararak harcanan kaloriyi artırır.

Önemli Uyarı: Bu bitki çayları, sağlıklı bir beslenme ve hareketli bir yaşam tarzı ile desteklendiğinde etki gösterir. Tek başlarına mucize yaratmazlar. Ayrıca, tansiyon hastaları, hamileler ve kronik rahatsızlığı olan kişiler, bu çayları tüketmeden önce mutlaka doktorlarına danışmalıdır.