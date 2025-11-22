Menü Kapat
Yaşam
Editor
Editor
 Özge Sönmez

Tavuk döneri yiyen öğrenciler hastaneye koştu! Zehirlenme vakaları artıyor

Kocaeli'de özel bir lisede eğitim gören 14 öğrenci kantinden aldıkları tavuk döneri yedikten sonra aniden rahatsızlandı. Çocuklar zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılırken, tavuk ürününden numune alarak inceleme başlatıldı.

Tavuk döneri yiyen öğrenciler hastaneye koştu! Zehirlenme vakaları artıyor
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.11.2025
11:47
|
GÜNCELLEME:
22.11.2025
11:47

ilçesi 'ndeki Final Akademi Okulları'nda meydana gelen olayda, lisedeki kantinden alan öğrencilerden B.Ç., Y.Ç.K., Z.M.Ö., Y.K., Z.B., H.N.Y., A.P.D., Ş.Ö., B.N.E., Z.N.T., M.Y.Ş., Y.S.E., A.S.B. ve M.S.Ö., okul çıkışına yakın saatlerde mide bulantısı ile kusma şikayetleri yaşamaya başladı. Öğrencilerin durumunu fark eden öğretmenler, hemen okul yönetimine bilgi verdi. İhbar üzerine kısa sürede okula polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İlk kontrolleri okulda yapılan , çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hastanelerde serum tedavisi uygulanan öğrencilerin tamamı, yapılan tetkiklerin ardından taburcu edildi. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Tavuk döneri yiyen öğrenciler hastaneye koştu! Zehirlenme vakaları artıyor

NUMUNE ALINDI, İNCELEME BAŞLATILDI

Yaşanan olayın ardından Gebze Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, ihtimali üzerine kantinde satışa sunulan tavuk ürününden numune alarak inceleme başlattı. Söz konusu kantinin kasım ayında ilgili kurum personellerinin de yer aldığı bir komisyon tarafından denetlendiği kaydedildi. Polis ekiplerinin kantin çalışanlarının ifadelerini aldığı, olayla ilgili hem idari hem de adli soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Tavuk döneri yiyen öğrenciler hastaneye koştu! Zehirlenme vakaları artıyor
ETİKETLER
#gebze
#gıda zehirlenmesi
#öğrenciler
#tavuk
#Tatlıkuyu Mahallesi
#Final Akademi Okulları
#Öğrenci Sağlık Krizi
#Yaşam
