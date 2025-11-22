Los Angeles'taki limanda yangın paniği! Konteyner gemisi alevlere teslim oldu

ABD'nin California eyaletinde yer alan Los Angeles şehrindeki San Pedro limanında bulunan "One Henry Hudson" isimli 336 metrelik konteyner gemisinde yangın çıktı.

Tehlikeli madde yüklü geminin orta güvertesinde çıkan yangın sonrası patlama yaşandı, eleştkrik kesintileri meydana geldi. Bölgeye 120'den fazla itfaiyeci sevk edildi.

23 MÜRETTEBAT ÜYESİ TAHLİYE EDİLDİ

Los Angeles İtfaiye Departmanından yapılan açıklamada, 23 mürettebat üyesinin tahliye edildiği, yaralanan olmadığı aktarıldı. Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, gemide elektrik yangını çıktığını belirtirken, söndürme çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Yangının nedeni henüz bilinmiyor.

Merkezi Singapur'da bulunan nakliye şirketi One Ocean Express tarafından işletilen gemi, en son Japonya'da bulunmuş, Kobe, Nagoya ve Tokyo'ya uğramıştı.