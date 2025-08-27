Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 Murat Makas

Fenerbahçe-Benfica canlı anlatım! Şampiyonlar Ligi için kritik viraj

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Benfica karşısında. Maçta ilk 11'ler belli oldu.

Fenerbahçe-Benfica canlı anlatım! Şampiyonlar Ligi için kritik viraj




27.08.2025
21:49


27.08.2025
22:15

, turu rövanş maçında Portekiz'in takımına konuk oluyor. Sarı-Lacivertliler, Kadıköy’de golsüz biten Play-off turu ilk maçının rövanşında Benfica'yı elemek istiyor.

Estadio de Luz'da oynanacak müsabaka TSİ 22.00'de başlıyor. Karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonundan Slavko Vincic yönetiyor. Vincic'in yardımcılıklarını ise Tomaz Klancnik ve Andaz Kovacic yapıyor.

Fenerbahçe-Benfica canlı anlatım! Şampiyonlar Ligi için kritik viraj

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Benfica: Trubin; Dedic, António Silva, Otamendi, Dahl; Richard Ríos, Barrenechea, Barreiro; Aursnes, Pavlidis, Kerem Aktürkoğlu

Fenerbahçe-Benfica canlı anlatım! Şampiyonlar Ligi için kritik viraj

Fenerbahçe: Livakovic; Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde; Semedo, Amrabat, Fred, Brown; Szymanski; Talisca, En-Nesyri.

Fenerbahçe 2008-2009 sezonundan bu yana Şampiyonlar Ligi’nde boy gösteremiyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç takımı böyle uğurlamıştı.

https://x.com/Fenerbahce/status/1960755632824332419

CANLI ANLATIM

1. dakika: İlk düdük geldi ve maç başladı.

2. dakika: Sol kanattan ceza sahası giren Pavlidis, topu arka direkteki Barreiro'ya çevirdi. Barreiro'nun boş pozisyondaki vuruşunu Livakovic güzel çıkardı.

11. dakika: Benfica, Pavlidis'in attığı golle 1-0 öne geçti. Ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

