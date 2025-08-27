Fenerbahçe-Benfica canlı anlatım! Şampiyonlar Ligi için kritik viraj

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Portekiz'in Benfica takımına konuk oluyor. Sarı-Lacivertliler, Kadıköy’de golsüz biten Play-off turu ilk maçının rövanşında Benfica'yı elemek istiyor.

Estadio de Luz'da oynanacak müsabaka TSİ 22.00'de başlıyor. Karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonundan Slavko Vincic yönetiyor. Vincic'in yardımcılıklarını ise Tomaz Klancnik ve Andaz Kovacic yapıyor.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Benfica: Trubin; Dedic, António Silva, Otamendi, Dahl; Richard Ríos, Barrenechea, Barreiro; Aursnes, Pavlidis, Kerem Aktürkoğlu

Fenerbahçe: Livakovic; Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde; Semedo, Amrabat, Fred, Brown; Szymanski; Talisca, En-Nesyri.

Fenerbahçe 2008-2009 sezonundan bu yana Şampiyonlar Ligi’nde boy gösteremiyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç takımı böyle uğurlamıştı.

CANLI ANLATIM

1. dakika: İlk düdük geldi ve maç başladı.

2. dakika: Sol kanattan ceza sahası giren Pavlidis, topu arka direkteki Barreiro'ya çevirdi. Barreiro'nun boş pozisyondaki vuruşunu Livakovic güzel çıkardı.

11. dakika: Benfica, Pavlidis'in attığı golle 1-0 öne geçti. Ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.