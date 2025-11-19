Meta tekel davasında yeni gelişme: Instagram ve WhatsApp için karar çıktı

Sosyal medya devi Meta'ya, WhatsApp ve Instagram satın alımlarıyla ilgili olarak ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) tarafından açılan tekel davasında karar çıktı. Firmanın sahip olduğu iki platformu satmasının gerekip gerekmeyeceği konusu netleşti.

Komisyon, 2020 yılında Meta'ya açtığı davada, şirketin 2012'de Instagram uygulamasını 1 milyar dolara ve 2014'te WhatsApp platformunu 19 milyar dolara satın alarak sosyal medya pazarında tekel oluşturduğunu ve bu tekeli yasa dışı yöntemlerle sürdürdüğünü öne sürmüştü.

MAHKEMEDEN META LEHİNE KARAR

Washington'daki Bölge Mahkemesi Yargıcı James Boasberg, kararında, FTC'nin Meta'nın "kişisel sosyal ağ" pazarında tekel oluşturduğu ve rakiplerini satın alarak bu tekeli sürdürdüğü iddialarını kanıtlayamadığını belirtti.

Kararda, "Meta geçmişte tekel gücüne sahip olsun ya da olmasın, komisyonun şu anda da bu gücü elinde tuttuğunu kanıtlaması gerekir. Mahkeme, bugün verdiği kararda FTC'nin bunu kanıtlayamadığını tespit etmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Meta'nın ilgili pazarda tekel konumunda olmadığı belirtilen kararda, bu nedenle davanın Meta lehine sonuçlanması gerektiği kaydedildi.