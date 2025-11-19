Menü Kapat
19°
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Meta tekel davasında yeni gelişme: Instagram ve WhatsApp için karar çıktı

Sosyal medya devi Meta'nın, Instagram ve WhatsApp'ı satın alarak tekel oluşturduğu iddiasıyla ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) tarafından açılan dava, Washington Bölge Mahkemesinde karara bağlandı.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
19.11.2025
saat ikonu 09:33
|
GÜNCELLEME:
19.11.2025
saat ikonu 09:33

Sosyal medya devi 'ya, ve Instagram satın alımlarıyla ilgili olarak ABD Federal Ticaret Komisyonu () tarafından açılan tekel davasında karar çıktı. Firmanın sahip olduğu iki platformu satmasının gerekip gerekmeyeceği konusu netleşti.

Komisyon, 2020 yılında Meta'ya açtığı davada, şirketin 2012'de Instagram uygulamasını 1 milyar dolara ve 2014'te WhatsApp platformunu 19 milyar dolara satın alarak sosyal medya pazarında tekel oluşturduğunu ve bu tekeli yasa dışı yöntemlerle sürdürdüğünü öne sürmüştü.

Meta tekel davasında yeni gelişme: Instagram ve WhatsApp için karar çıktı

MAHKEMEDEN META LEHİNE KARAR

Washington'daki Bölge Mahkemesi Yargıcı James Boasberg, kararında, FTC'nin Meta'nın "kişisel sosyal ağ" pazarında tekel oluşturduğu ve rakiplerini satın alarak bu tekeli sürdürdüğü iddialarını kanıtlayamadığını belirtti.

Kararda, "Meta geçmişte tekel gücüne sahip olsun ya da olmasın, komisyonun şu anda da bu gücü elinde tuttuğunu kanıtlaması gerekir. Mahkeme, bugün verdiği kararda FTC'nin bunu kanıtlayamadığını tespit etmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Meta'nın ilgili pazarda tekel konumunda olmadığı belirtilen kararda, bu nedenle davanın Meta lehine sonuçlanması gerektiği kaydedildi.

