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İtalya’dan Kerem Aktürkoğlu'na sürpriz talip! Galatasaray rakamı belirledi

Editör: Murat Makas / Kaynak: Fotomaç
10 May 2024 09:46 - Güncelleme : 10 May 2024 09:47
İtalya’dan Kerem Aktürkoğlu&#039;na sürpriz talip! Galatasaray rakamı belirledi

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'na İtalya'dan sürpriz talip çıktı.

Şampiyonluğa yakın olan Galatasaray yeni sezon için hazırlıklarını hızlandırdı. Tranfser listesini oluşturan yönetim takımdan ayrılacak isimleri de gündemine alıyor. 

İtalyan medyasına yansıyan haberlere göre; daha önce Barış Alper Yılmaz'ı gündemine alan Lazio şimdi de Kerem Aktürkoğlu'nu listeye dahil etti.

"G.SARAY 15 MİLYON EURO İSTEDİ"

Çizme basınında yer alan haberde "Lazio, 50 maçta 15 gol, 8 asistle oynayan 1998 doğumlu oyuncu için nabız yokladı. Galatasaray 15 milyon Euro bonservis istedi. Pazarlıklar sezon sonunda yapılacak" ifadelerini kullandı.

İtalya’dan Kerem Aktürkoğlu'na sürpriz talip! Galatasaray rakamı belirledi - 1. Resim

AYRILIĞA SICAK BAKIYOR

Öte yandan haberde, Kerem'in de Galatasaray'da baskıdan bunaldığı ve taraftardan aldığı tepkiler sebebiyle ayrılmaya sıcak baktığı öne sürüldü.

Galatasaray formasıyla 170 resmi maça çıkan 25 yaşındaki milli futbolcu, bu maçlarda 44 gol 39 asistlik performans gösterdi.

Kaynak: Fotomaç
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