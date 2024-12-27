Ivan Zaytsev, Galatasaray HDI Sigorta ile anlaştı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
27 Aralık 2024 22:12 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 22:30
Galatasaray HDI Sigorta, Ivan Zaytsev'i renklerine bağladığını açıkladı.
SMS Grup Efeler Ligi takımı Galatasaray HDI Sigorta kadrosuna takviye yaptı. Sarı-kırmızılı ekip İtalyan smaçör Ivan Zaytsev'i renklerine bağladığını açıkladı.
Ivan Zaytsev ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımımız, İtalyan smaçör Ivan Zaytsev ile kadrosunu güçlendirdi. Kulübümüz, 1988 doğumlu oyuncu Ivan Zaytsev ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı."
Kaynak: tgrthaber.com