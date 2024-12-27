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Ivan Zaytsev, Galatasaray HDI Sigorta ile anlaştı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
27 Aralık 2024 22:12 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 22:30
Ivan Zaytsev, Galatasaray HDI Sigorta ile anlaştı!

Galatasaray HDI Sigorta, Ivan Zaytsev'i renklerine bağladığını açıkladı.

SMS Grup Efeler Ligi takımı Galatasaray​ HDI Sigorta kadrosuna takviye yaptı. Sarı-kırmızılı ekip İtalyan smaçör Ivan Zaytsev'i renklerine bağladığını açıkladı.

Ivan Zaytsev ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol​ Takımımız, İtalyan smaçör Ivan Zaytsev ile kadrosunu güçlendirdi. Kulübümüz, 1988 doğumlu oyuncu Ivan Zaytsev ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı."

Ivan Zaytsev, Galatasaray HDI Sigortada

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Kaynak: tgrthaber.com
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