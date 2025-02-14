Jamal Musiala Bayern Münich ile 5 yıllık kontrat imzaladı!

Bundesliga devi Bayern Münich'in yıldız futbolcusu Jamal Musiala, takımıyla 2030 yılına dek geçerli olan kontratı imzaladı.

Musiala yaptığı açıklamada, "Gerçekten çok mutluyum. Bayern Münih, dünyanın en büyük kulüplerinden biri. Profesyonel futbola ilk adımımı burada attım ve önümüzdeki dönemde bu kulüple büyük işler başarabileceğimize inanıyorum. Hem Münih hem de kulüpte harika taraftarlarımızla birlikte kendimi evimde hissediyorum. Başarmak istediğimiz çok şey var. Yapacağımız her şey için heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.

SEZON KARNESİ

Bu sezon Bayern Münih forması altında 30 maça çıkan Musiala, 15 gol atarken 8 asistlik skor katkısı verdi.