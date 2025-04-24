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 | Eyüp Ensar Yeşil

Jamie Vardy Leicester City ile yollarını ayırıyor!

Bu sezon Premier Lig'de istediği sonuçları alamayan Leicester City, puan tablosundaki konumu nedeniyle bir alt lige düşmeyi garantilemişti. Mavi beyazlı takımda bir yeni kötü haber ise efsanesi Jamie Vardy'den geldi. İngiliz kulübü Leciester'da 13 sezonda toplam 198 gol atmayı başaran 38 yaşındaki emektar golcü futbolcu sezon sonunda kulübe veda edecek.

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Jamie Vardy Leicester City ile yollarını ayırıyor!
KAYNAK:
Eyüp Ensar Yeşil
|
GİRİŞ:
24.04.2025
saat ikonu 18:44
|
GÜNCELLEME:
24.04.2025
saat ikonu 18:44

Premier Lig ekibi Leicester City'nin emektar golcüsü Jamie Vardy, sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 13 sezon boyunca 498 maça çıkan ve 198 gol atmayı başaran tecrübeli futbolcu, sezon sonunda kulübe veda edecek.

Jamie Vardy Leicester City ile yollarını ayırıyor!

"ÇOK ÖZEL BİR İNSAN"

Leicester City Başkanı Aiyawatt Srivaddhanaprabha, 38 yaşındaki oyuncusun kulüpteki özel yerine dikkat çekerek, "Jamie eşsiz bir oyuncu. O sadece özel bir futbolcu değil, aynı zamanda çok özel bir insan. Leicester City ile bağlantısı olan herkesin kalbinde yeri var ve benim de en derin saygı ve sevgime sahiptir. Kulübümüze verdiği her şey için kendisine sonsuz minnettarız." ifadelerini kullandı.

Jamie Vardy Leicester City ile yollarını ayırıyor!

PREMİER LİGİ KAZANDI

Premier Lig'in 2015-16 sezonunda, 131 yıllık tarihinde ilk ve tek şampiyonluğunu kazanan Leicester City'nin başarısında önemli pay sahibi olan Vardy, 2020-2021 sezonunda da takımıyla birlikte İngiltere Federasyon Kupası’nı kazanma sevinci yaşamıştı.

Jamie Vardy Leicester City ile yollarını ayırıyor!
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ETİKETLER
#Futbol
#premier lig
#Leicester City
#ayrılık
#başarı
#Jamie Vardy
#Efsane Golcü
#Aiyawatt Srivaddhanaprabha
#Spor
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