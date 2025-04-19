Kocaelispor Süper Lig'de!

Trendyol 1. Lig'de 35. hafta maçında Boluspor, Fatih Karagümrük'ü mağlup etti.

Bu sonu Kocaelispor'un Süper Lig'e yükselmesi kesinleşti. Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'de sezonu ilk 2 takım arasında noktalamayı garantiledi.

Ligde 4 maçı kalan Kocaelispor yarın Erokspor'un konuğu olacak. Ardından sırasıyla Boluspor, Iğdır FK ve Ankara Keçiörengücü ile karşılaşıp sezonu tamamlayacak.

69 puanı bulunan İsmet Taşdemir'in öğrencileri şu ana kadar çıktığı 34 maçta 20 galibiyet ve 9 beraberlik elde ederken 5 maçta mağlup oldu. Kocaelispor bu süreçte rakip filelere 60 gol atarken kalesinde 29 gol gördü.

Kocaelispor'un sosyal medya paylaşımı: